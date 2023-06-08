العنب الأحمر مقابل الأخضر.. اعرف أيهما أكثر صحة وأفضل وقت لتناوله

ايناس البنا

العنب فاكهة شائعة توجد في كل منزل، ليس فقط لذيذًا ولكنه مليء أيضًا بالفوائد الصحية، وفقا لموقع" onlymyhealth" نستعرض القيمة الغذائية والفوائد الصحية للعنب الأخضر والأحمر ونناقش أفضل وقت للاستمتاع بطعمه.

الفوائد الصحية للعنب

1) محملة بمضادات الأكسدة

بما في ذلك الريسفيراترول والفلافونويد والأحماض الفينولية،.

2) صحة القلب

مضادات الأكسدة الموجودة في العنب تعزز صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهابات ومنع تجلط الدم وتحسين تدفق الدم.

3) الجهاز الهضمي

"العنب مصدر كبير للألياف الغذائية، ويساعد في الهضم ويعزز حركة الأمعاء المنتظمة، محتوى الألياف يساعد أيضًا في الحفاظ على أمعاء صحية من خلال تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة.

4) تقوية المناعة

العنب ، وخاصة العنب الأخضر ، غني بفيتامين سي ، وهو عنصر غذائي أساسي يقوي جهاز المناعة ، ويقاوم العدوى ، ويدعم صحة المناعة بشكل عام.

5) صحة الجلد

يمكن لمضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في العنب تحسين صحة الجلد عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي ، ومنع علامات الشيخوخة ، وتعزيز صحة البشرة".

العنب الأخضر مقابل العنب الأحمر: أيهما أكثر صحة؟

عندما يتعلق الأمر بمقارنة العنب الأخضر والأحمر ، فمن المهم ملاحظة أن كلا الصنفين يقدمان فوائد صحية متشابهة. ومع ذلك ، هناك اختلافات طفيفة في خصائصها التغذوية ومركبات محددة تعزز الصحة.

العنب الأخضر

يشتهر العنب الأخضر بطعمه المنعش قليل الحموضة، وهو مصدر ممتاز لفيتامين ك الذي يلعب دورًا في تخثر الدم وصحة العظام. وأضافت أن العنب الأخضر يحتوي أيضًا على كميات أعلى من بعض مركبات الفلافونويد ، مثل الكاتيكين والكيرسيتين ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات.

القيمة الغذائية للعنب الأخضر (لكل 100 جرام):

السعرات الحرارية: 69

كربوهيدرات: 18 جم

الألياف: 1 جرام

فيتامين سي: 10٪ من القيمة اليومية (DV)

فيتامين ك: 24٪ من القيمة اليومية

العنب الأحمر

العنب الأحمر أحلى وعصيرًا مقارنة بالعنب الأخضر، فهي غنية بالريسفيراترول ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك صحة القلب وطول العمر وتقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، يحتوي العنب الأحمر أيضًا على مستويات أعلى من الأنثوسيانين ، وهي الأصباغ المسئولة عن لونها النابض بالحياة ، والتي من المعروف أنها تقلل الالتهاب وتحسن الوظيفة الإدراكية".

القيمة الغذائية للعنب الأحمر (لكل 100 جرام):

السعرات الحرارية: 69

كربوهيدرات: 18 جم

الألياف: 1 جرام

فيتامين ج: 4٪ من القيمة اليومية

فيتامين ك: 14٪ من القيمة اليومية

أفضل وقت لأكل العنب