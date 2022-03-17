ماذا يحدث في جسمك إذا كنت تعاني من نقص الأوميجا 3؟

فاطمة ياسر

الأوميجا 3 من الأحماض الدهنية المهمة للجسم، والتي تساهم بشكل ملحوظ في تقوية الجهاز المناعي، وأيضا الحفاظ على باقي أعضاء الجسم من التعرض لأي مضاعفات صحية، ولذا إذا ظهرت عليك الأعراض التي ستقرأها خلال الأسطر القادمة عليك الاطمئنان والتعرف إذا كنت تعاني من نقص بالأوميجا 3 أم لا لتفادي المشاكل الناتجة عن نقصه.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED"، العديد من الأعراض التي تدل على نقص الأوميجا 3 في الجسم، ومنها:

أعراض نقص أوميجا 3 فى الجسم



-جفاف الجلد:



يعمل الأوميجا 3 على تنظيم رطوبة الجسم، والحد من إصابته بالجفاف، ولذا عند إصابة الجسم بنقص في نسبته تزداد فرص الإصابة بجفاف البشرة، وأيضا تهيج الجلد.

-القلق والاكتئاب:



الأوميجا 3 من العناصر الغذائية الرائعة في شعورك بحالة نفسية جيدة وتجعلك نشيطا، فعند التعرض لانخفاض نسبته بالجسم يحدث اضطراب في المخ، ولذا تزداد فرص شعورك وإصابتك بالقلق والاكتئاب.

-ألم في المفاصل:



أثبتت الدراسات الطبية الحديثة، أن هناك علاقة بين الإصابة بآلم المفاصل ونقص نسبة الأوميجا 3، فعند تنظيم نسبته في الجسم يقل الشعور والإصابة بآلم المفاصل بشكل ملحوظ.

-الحد من تساقط الشعر:



تساقط وتهيش وتقصف الشعر يعد من أبرز الأعراض التي تشير إلى الإصابة بنقص الأوميجا 3، ولذا عليك تعويض هذا النقص.

وأخيرا نصح التقرير، الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض بضرورة تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3، كالأسماك.