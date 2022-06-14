هل هناك علاقة بين مستويات الأوميجا 3 والإصابة بالزهايمر؟.. دراسة تجيب

فاطمة ياسر

نشرت جريدة "ميديكال إكسبريس " دراسة حديثة توضح العلاقة بين مستويات الأوميجا3 في الدم والإصابة بمرض الزهايمر، موضحا أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من حمض الدوكوساهكساينويك (DHA) في الدم، هم أقل عرضة بنسبة 49% للإصابة بمرض الزهايمر مقارنة بالذين لديهم مستويات أقل.

وأوضح الدكتور أليكس سالا فيلا، قائد الدراسة التي نُشرت في مجلة Nutrients، أن تناول الأطعمة التي تحتوي علي حمض الدوكوساهكساينويك من أوميجا 3، وذلك خاصة للذين يحملون جين ApoE4 المسئول عن زيادة فرص إصابة الشخص بالزهايمر قد يساهم في تقليل فرص تطور المرض، ولذا فتدخل الغذاء فعال من حيث التكلفة، ويوفر الرعاية الصحية.

وخضع 1490 شخصا للدراسة يبلغ متوسط أعمارهم 65 عاما ولا يعانون من ألزهايمر، و فحص الباحثون ارتباط خلايا الدم الحمراء (RBC) بحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) مع مرض ألزهايمر (AD)، واختبروا التفاعل مع الناقل APOE-ε4.، وثبت أن مخاطر التعرض للإصابة بمرض ألزهايمر في أعلى شريحة خمسية أي عندما يتم تقسيم مجموعة من البيانات إلى خمسة أجزاء متساوية، من حمض الدوكوساهيكسانويك في خلايا الدم الحمراء (Q5 ،> 6.1%) أقل بنسبة 49% مقارنة بأدنى شريحة خُمسية (Q1.

وأثبتت الدراسة، أن الزيادة في حمض الدوكوساهيكسانويك في خلايا الدم الحمراء من Q1 إلى Q5 توفر 4.7 سنوات إضافية من الحياة الخالية من مرض ألزهايمر، وقد لاحظ الباحثون أن زيادة تناول حمض الدوكوساهيكسانويك قد يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، خاصة في الأفراد المعرضين لخطر أكبر مثل أولئك الذين يحملون نسخة APOE-ε4، ما يشير إلى أنهم قد يستفيدون أكثر من مستويات حمض الدوكوساهيكسانويك الأعلى من غير الحاملين لها.