اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 04:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

هل هناك علاقة بين مستويات الأوميجا 3 والإصابة بالزهايمر؟.. دراسة تجيب

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 04:00 ص
هل هناك علاقة بين مستويات الأوميجا 3 والإصابة بالزهايمر؟.. دراسة تجيب ألزهايمر
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت جريدة  "ميديكال إكسبريس " دراسة حديثة توضح العلاقة بين مستويات الأوميجا3 في الدم والإصابة بمرض الزهايمر، موضحا أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية  من حمض الدوكوساهكساينويك (DHA) في الدم، هم أقل عرضة بنسبة 49% للإصابة بمرض الزهايمر مقارنة بالذين لديهم مستويات أقل.

وأوضح الدكتور  أليكس سالا فيلا، قائد الدراسة التي نُشرت في مجلة Nutrients،  أن تناول الأطعمة التي تحتوي علي  حمض الدوكوساهكساينويك من أوميجا 3، وذلك خاصة للذين يحملون جين ApoE4  المسئول عن زيادة فرص إصابة الشخص بالزهايمر قد يساهم في تقليل فرص تطور المرض، ولذا فتدخل الغذاء فعال من حيث التكلفة، ويوفر الرعاية الصحية.

وخضع 1490 شخصا للدراسة  يبلغ متوسط أعمارهم 65 عاما ولا يعانون من ألزهايمر، و فحص الباحثون ارتباط خلايا الدم الحمراء (RBC) بحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) مع مرض ألزهايمر (AD)، واختبروا التفاعل مع الناقل APOE-ε4.، وثبت أن  مخاطر التعرض للإصابة بمرض ألزهايمر في أعلى شريحة خمسية  أي عندما يتم تقسيم مجموعة من البيانات إلى خمسة أجزاء متساوية،  من حمض الدوكوساهيكسانويك في خلايا الدم الحمراء (Q5 ،> 6.1%) أقل بنسبة 49% مقارنة بأدنى شريحة خُمسية (Q1.

وأثبتت الدراسة، أن الزيادة في حمض الدوكوساهيكسانويك في خلايا الدم الحمراء من Q1 إلى Q5 توفر 4.7 سنوات إضافية من الحياة الخالية من مرض ألزهايمر، وقد لاحظ الباحثون أن زيادة تناول حمض الدوكوساهيكسانويك قد يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، خاصة في الأفراد المعرضين لخطر أكبر مثل أولئك الذين يحملون نسخة APOE-ε4، ما يشير إلى أنهم قد يستفيدون أكثر من مستويات حمض الدوكوساهيكسانويك الأعلى من غير الحاملين لها.

العلاقة بين مستويات الاوميجا3 والاصابة بالزهايمر
العلاقة بين مستويات الاوميجا3 والاصابة بالزهايمر

 


ألزهايمر

أوميجا3 وألزهامير

مرض الزهايمر



الموضوعات المتعلقة

دراسة: العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالزهايمر

الأحد، 12 يونيو 2022 02:00 م

هل تكشف الاختبارات الجينية عن مرض الزهايمر؟.. اعرف الإجابة

الجمعة، 03 يونيو 2022 04:00 م

حمية "مايند" تحميك من الزهايمر وتحافظ على صحة المخ.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 03 يونيو 2022 10:00 ص

تعرف على أسباب مرض الزهايمر وعوامل الخطر المحتملة قبل الإصابة

الإثنين، 30 مايو 2022 11:00 م

السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والسكرى تقلل الإصابة بالزهايمر

الأحد، 29 مايو 2022 11:00 ص

رئيسة جمعية العلاج بالرقص الأمريكية: الرقص يقلل القلق ويفيد مرضى الزهايمر

الأحد، 22 مايو 2022 05:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة