الإرهاق المستمر وتساقط الشعر من أعراض نقص الأوميجا 3.. اعرف أكثر

كتبت فاطمة ياسر

عند تعرض الجسم لنقص في نسبة الأوميجا3 يظهر هذا الأمر عن طريق بعض الأعراض التي يجب توخي الحذر منها، فتعتبر الأوميجا 3 من الأحماض الدهنية المهمة للجسم، وعند نقص نسبتها يتعرض الجسم للكثير من المضاعفات، سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة.

أوضح الدكتور إسماعيل علي استشاري الجهاز الهضمي في كلية طب الزقازيق، أم هناك العديد من الأعراض التي تظهر علي الشخص الذي يعاني من نقص في الأوميجا3، ومنها:

-الشعور بالتعب العام.

- جفاف الجسم .

-شحوب البشرة.

-تكسير الأظافر.

- تساقط الشعر وتقصفه.

- الشعور بالأرق الدائم والخمول.

- قلة التركيز.

-عدم القدرة على بذل جهد.

- تيبس في المفاصل.

- الاكتئاب.

- ضعف المناعة.

- زغللة الرؤية.

ومن أسباب نقص الأوميجا3 في الجسم، هي عدم أخذ المكملات الغذائية أو الأطعمة الغنية بهذا العنصر المهم، ولذا يتعرض الجسم لنقصان نسبته.

وعن علاج نقص الأوميجا 3، أوضح استشاري الجهاز الهضمي، أن هناك العديد من الحيل والنصائح الهامة التي تساهم بشكل كبير في علاج هذا الأمر ومنها:

- أكثر من تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا3، ومنها البيض والأسماك البحرية ومنتجات الألبان، والبروتينات، والمكسرات.

- يمكنك أخذ الحبوب الغنية بالأوميجا3، فهي تمد الجسم بالمقدار الذي يحتاجه منها، ومفيدة للجسم، وللصحة العامة.