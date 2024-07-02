هتخلى ركبك حديد.. خضراوات تقوى المفاصل

كتبت مروة محمود الياس

المفاصل المتقدة دائما، تلك التى تعانى فيها من التهابات وآلام متكررة، لذا لابد من اتباع نظام غذائى صحى يساعد على التخلص من آلامها وتعزيز سلامتها.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع gomberamd فإن الخضراوات هى الخيار المثالى لكل من يعانى من مشكلات بالمفاصل، فهى تقوى بشكل طبيعي المفاصل والغضاريف، وتعزز من عملها، كما أن بها الكثير من الفيتامينات والعناصر التى تعزز قوتها وسلامتها، ولعل أبرز أنواع هذه الخضراوات الصحية هي الخضراوات الورقية، التى تحتوى على مضادات أكسدة طبيعية تعمل على تعزيز صحة المفاصل والغضاريف، كما أنها تعزز من المعادن الأٍساسية التي تخص تقوية العظام والمفاصل بشكل عام.

فيما ذكر تقرير آخر نشر في موقع arthritis أن الخضراوات الورقية الداكنة هي الأفضل بين كل أنواع الخضراوات التي تعزز من صحة المفاصل والغضاريف، فمن أهم فوائدها أنها تعمل على..

- تعزيز نسب الكالسيوم في الجسم وزيادة فوائده وتأثيره

- التمثيل الغذائي المثالى وبالتالي الاستفادة القصوى من عناصرها

- تقاوم الإصابة بالتهابات المفاصل والروماتيد وغيرها

- تبطئ وتبعد فرص تلف الغضاريف بالتقدم في العمر

أبرز أنواع الخضراوات المفيدة لصحة المفاصل والغضاريف..

- السلق بأنواعه

- اللفت

- الكرنب بأنواعه المختلفة

- البروكلى

- السبانخ المفيدة الغنية بالحديد

- البقدونس الشبت وغيرها من الخضراوات الورقية