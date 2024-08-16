حصاد الوزارات.. مناهج رابعة وخامسة وسادسة ابتدائى بالعام الدراسى الجديد 2025

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

مناهج الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى بالعام الدراسى الجديد 2025

جامعة حلوان تحصد المراكز الأولى فى رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين

توزيع الدرجات والتقييم بصفوف الإبتدائى من الثالث حتى السادس

وزيرة البيئة: الرطوبة العالية والتهوية الضعيفة وراء الشعور بنوبات تلوث الهواء

تنسيق الجامعات 2024.. 107 آلاف طالب يسجلون بالمرحلة الأولى للقبول بالجامعات

الزناتى: نثق بإجراءات وزير التعليم والأيام المقبلة تحمل إجابات لاستفسارات المعلمين

تسليم 79 عمارة سكنية بسور مجرى العيون وفندق ومول تجارى قريبا

أسرع قطارات السكة الحديد.. تعرف على مواعيد وأسعار قطار تالجو