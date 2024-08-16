اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 05:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. مناهج رابعة وخامسة وسادسة ابتدائى بالعام الدراسى الجديد 2025

الجمعة، 16 أغسطس 2024 04:48 م
حصاد الوزارات.. مناهج رابعة وخامسة وسادسة ابتدائى بالعام الدراسى الجديد 2025 وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

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