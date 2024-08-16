تنسيق الجامعات 2024.. شروط الالتحاق بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة

محمد صبحى

يواصل طلاب تنسيق المرحلة الأولى تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى وذلك اليوم الجمعة ، للالتحاق بالجامعات للعام الجامعى 2024/2025، وينشر " اليوم السابع" تفاصيل كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة:

عدد ساعات البرنامج و شروط الإلتحاق:

تبلغ عدد ساعات الدراسة فى البرنامج 200 ساعة ويشترط للالتحاق الحصول على مجموع كلية العلاج الطبيعي وان يكون الطالب من شعبة علمي علوم، وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية يشترط أن يكون الطالب مرشحا من قبل مكتب التنسيق إلى كلية العلاج الطبيعي أو يكون الطالب حاصلا على مجموع يؤهله لأى كلية علاج طبيعي على مستوى الجمهورية من الجامعات الحكومية وان يجتاز الاختبار الشخضي الموضوع من قبل الكلية، وبالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية والعربية يشترط قبول الطلاب المرشحين من قبل الإدارة العامة للوافدين، بالإضافة الي المحاوليين من كليات العلاج الطبيعي الحكومية و أيضا من الكليات الأخرىن وذلك وفقاً لشروط القبول التي يحددها المجلس الاعلي للجامعات علي ات يحدد عدد الطلاب المحولين سنويا بالفرقة الدراسية الاولي بمجلس الكلية طبقاًللاماكن و الإمكانيات المتاحة.

فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل:

تعد كلية العلاج الطبيعي خارجين قادرين علي العمل في مختلف المؤسسات الصحية و التعلمية و البحثية لمواجهة المشاكل و الاحتيجات الصحية المتغيرة للمرضي و المجتمع و اكتساب مهارات العلاج اليدوي بالإضافة الي التنافس في مهارات العلاج الطبيعي في سوق العمل المحلي و الإقليمي و الدولي.