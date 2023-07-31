نقابة العلاج الطبيعى تطالب خريجى الثانوية بالاستعلام عن الكليات قبل الالتحاق بها

كتبت آية دعبس

حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى ، جميع طلاب الثانوية العامة (علمى علوم) والأزهرية أو مايعادلها عند تسجيل رغبات الدخول إلى كليات العلاج الطبيعي داخل مصر أو خارجها سواء (حكومة – خاصة – أهلية – أو أفرع اجنبية) يجب الاستفسار والاستعلام من خلال النقابة العامة عن أفضل هذه الكليات المعتمدة التى لها سوق محلى بالمحافظات لقيد الخريجين وتوظيفهم وقيدهم عند الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وفتح عياداتهم لإن هناك كليات لا تتعامل معها النقابة ولها مشكلات عضال وحادة مع النقابة والتى نقف ضدهم بكل عزم وحزم وجزم.

وأضافت النابة،: هذا البيان توعية لكل طلاب الثانوية العامة والازهرية عند الإقدام على كليات العلاج الطبيعي وأن يتأكدوا من بعض الكليات التى لها شراكة أجنبية حسب توجيهات القيادة السياسية وأيضا هناك بعض الكليات مصاريفها باهظة السعر يجب أن يراعوا فيها المواطن طبقا لتوجيهات وسياسة الدولة نحو تخفيف عن كاهل أعباء المواطن قدر المستطاع ووفقاً لخطة وميزانية وموزانة الدولة، ومن يرغب فى الإستعلام عن كليات العلاج الطبيعي سواء داخل مصر أوخارجها عليهم مراجعة النقابة العامة للعلاج الطبيعي يوم الجمعة من كل أسبوع ولمدة شهر من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصراً حتى نوضح بصورة جليه لتوجيه المتقدمين عن الصواب بالوثائق والمستندات.

هنأت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، أولياء الأمور بإجتياز أبنائهم الثانوية العامة لعام 2023 بنجاح، متمنيه للآخرين الذين لم يوفقوا والذيم لم يبذلوا من الجهد والوقت حتى يجتازوا هذه المرحلة الانتقالية بنجاح داعين الله لأسرهم ولهم بالتوفيق والسداد للجميع.