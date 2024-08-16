تنسيق الجامعات 2024.. اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

محمد صبحى

يواصل موقع تنسيق الثانوية العامة 2024، إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولى، إذ يقبل موقع تنسيق الجامعات رغبات الطلاب على مدار الـ24 ساعة باستخدام الحاسب الآلى الشخصى، لليوم الخامس على التوالى من انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق.

ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكتروني باب استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الجارى، وذلك من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلى المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكترونى، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصى على مدار الـ24 ساعة.

وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%،كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.