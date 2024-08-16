اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أغسطس 2024 07:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات 2024.. اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

الجمعة، 16 أغسطس 2024 06:00 ص
تنسيق الجامعات 2024.. اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى معامل تنسيق الجامعات - أرشيفية
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل موقع تنسيق الثانوية العامة 2024، إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولى، إذ يقبل موقع تنسيق الجامعات رغبات الطلاب على مدار الـ24 ساعة باستخدام الحاسب الآلى الشخصى، لليوم الخامس على التوالى من انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق.

ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكتروني باب استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الجارى، وذلك من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلى المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكترونى، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصى على مدار الـ24 ساعة.

وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%،كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.







موقع تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2024

موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق

التعليم العالى

تنسيق الكليات

تسجيل الرغبات

تنسيق المرحلة الاولى

موقع تنسيق الثانوية العامة 2024

موقع التنسيق الالكتروني 2024

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 موقع الوزارة

tansik digital gov eg

نتيجة الثانوية العامة موقع الوزارة

تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة

رغبات الثانوية العامة 2024

رابط تنسيق الثانوية العامة 2024

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تنسيق المرحلة الثانية 2024

موقع تنسيق الثانوية العامة

موقع تنسيق

وزارة التعليم العالي

كليه تربيه رياضيه تقبل من كام 2024

لينك تنسيق الثانوية العامة 2024

تنسيق الجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات الاهلية

تنسيق الجامعات الأهلية

التقدم للجامعات الخاصة



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات 2024.. غدًا آخر موعد لإدخال رغبات تنسيق المرحلة الأولى

الخميس، 15 أغسطس 2024 02:00 ص

تنسيق المرحلة الأولى 2024.. إتاحة تعديل الرغبات لطلاب الثانوية العامة

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 10:15 ص

تنسيق 2024.. 76 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 11:40 ص

مكتب التنسيق يهيب بالطلاب المستوفين للحد الأدنى للمرحلة الأولى سرعة تسجيل الرغبات

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 12:26 م

تنسيق الجامعات 2024.. 50 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:42 ص

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة