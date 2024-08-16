أخبار × 24 ساعة.. صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس الخميس المقبل

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

جامعة القاهرة تواصل ريادتها بالتصنيفات العالمية ضمن أفضل 400 جامعة بتصنيف شنغهاي 2024

المركزى للمبيدات يحصل على اعتماد المجلس الوطنى لمعمل تحليل الملوثات الميكروبية

وزارة التعليم تعلن المناهج المقررة ودرجات التقييم للصفين الأول والثانى الابتدائى

نائب وزير الصحة تتفقد مستشفى قنا العام وتوصى بتوفير جهاز تخطيط قلب وآخر للإفاقة

وزيرة التضامن تستقبل وزير العمل وتصطحبه في جولة بمعرض تنمية الأسرة المصرية بمهرجان العلمين الجديدة

وزير الأوقاف يلتقى كورال نجوم الإنشاد دعما للموهوبين من شباب الغد

وزارة التعليم تعلن مواد وطرق التقييم بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى

حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 22 مليونا و194 ألف خدمة مجانية خلال 14 يوما

وزارة التعليم تصدر قرارا وزاريا بشأن نظام الثانوى العام الجديد\