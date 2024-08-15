حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 22 مليونا و194 ألف خدمة مجانية خلال 14 يوما

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 22 مليون و194 ألفا و670 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأربعاء 14 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و821 ألفا و39 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 731 ألفا و8 خدمات، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 400 ألف و36 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 107 آلاف و974 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 63 ألفا و709 خدمات، بالإضافة لتقديم 90 ألفا و280 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 38 ألفا و627 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 64 ألفا و474 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 217 ألفا و947 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و182 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 15 ألفا و952 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2357 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 12 ألفا و351 خدمة.





وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ71 ألفا و142 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».