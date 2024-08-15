وزارة التعليم تصدر قرارا وزاريا بشأن نظام الثانوى العام الجديد

كتب محمود طه حسين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوى العام حيث نصت المادة الأولى على أن يطبق نظام الدراسة والتقييم على طلاب الصفوف الأول، والثاني والثالث بالمرحلة الثانوية الموضح بهذا القرار، اعتبارا من العام الدراسي 2025/2024.

ونصت المادة الثانية على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلي: أولا: المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والرياضيات، وعلوم متكاملة والفلسفة والمنطق).



ثانيا: المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل( التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية).