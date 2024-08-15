نائب وزير الصحة تتفقد مستشفى قنا العام وتوصى بتوفير جهاز تخطيط قلب وآخر للإفاقة

كتب وليد عبد السلام

في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة وزارة الصحة والسكان بالمرور الميداني على المنشآت الطبية في محافظات الصعيد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

قامت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، بتفقد قسمي النساء والتوليد والحضانات بمستشفى قنا العام، ضمن الجولة الميدانية بالمحافظة، وبدأت بغرفة الولادة الطبيعية، وأوصت بمزيد من الإهتمام بمستوى النظافة ، وتوفير جهازي تخطيط القلب وإفاقة المواليد بغرفة الولادة الطبيعية، وأكدت على ضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى في كل أقسام المستشفى.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم توفير جهاز خاص بإفاقة المواليد داخل غرفة الولادة، مشيرًا أن المستشفى لديها 10 أجهزة متوافره في رعاية حديثي الولادة، لافتا إلى تأكيد نائب الوزير على ضرورة إجراء إفاقة المواليد عقب الولادة مباشرة حال تطلبت حال المولود ذلك ، وألا تتم الإفاقة بنقل الطفل إلى وحدة رعاية حديثي الولادة، كما اوصت مدير المستشفى بتوفير جهاز تخطيط قلب ، وآخر للإفاقة داخل الغرفة.



تابع " عبدالغفار " أن نائب الوزير أوصت مدير المديرية، خلال تفقدها لوحدة رعاية حديثي الولادة بالمستشفى ، والتي تتضمن 30 حضانة و 11 سرير رعاية و32 سرير أطفال و5 ماكينات غسيل كلوي، بإعادة توزيع الطاقم الطبي المتضمن 26 أخصائي و18 طبيب مقيم، لتعزيز الخدمات المقدمي في وحدات الرعاية الأخرى بالمحافظة.



أضاف " عبدالغفار " أن نائب الوزير ناقشت الفريق الطبي للحضانات حول الالتزام بتسجيل الحالات في السجلات، التي وجدتها غير محدثة بشكل دوري، وأكدت على تحديث هذه السجلات، والالتزام بالاستعلام عن حالة الأطفال المحالة من مستشفيات القطاع الخاص، وتسجيل حالة الطفل عند الدخول لتقديم الدعم الطبي فورا ، والالتزام بالبروتوكول العلاجي داخل الحضانة، وعدم منح الطفل عقارات تسبب مضاعفات.



وفي ذات السياق قامت نائب الوزير بتفقد وحدة أولاد عمرو المجموعة، التي تقدم خدماتها على مدار 24 ساعة، وبمتابعة سجلات المترددين عدم دقة في منظومة تتبع وتسجيل الأطفال المترددين وأوصت نائب الوزير بضرورة مراعاة دقة التسجيل لما له من اهمية في ضبط ومعرفة الحالة الصحية العامة للمحيط السكاني الخاص بالوحدة.



كما أوصت مدير المديرية ، بضرورة تقييم توزيع الأطقم الطبية بالوحدات ذات الإقبال الضعيف ، لسد العجز في الوحدات التي تستقبل كثافات عالية من المترددين على مستوى المحافظة، لاسيما أن وحدة أولاد عمرو المجموعة تشهد إقبالا ضعيفا من الجمهور وتم تخصيصها للعمل على مدار 24 ساعة.