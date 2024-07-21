أين اختفت الخفافيش؟.. خبراء بيئيون يحذرون من انخفاض أعدادها في إنجلترا

كتبت رباب فتحى

تشهد مجموعات الحفاظ على البيئة في جميع أنحاء إنجلترا المزيد من الخفافيش التي تعاني من سوء التغذية، حيث يحذر خبراء الحياة البرية من أن فصل الصيف يؤدي إلى انخفاض الحشرات والفراشات والعث التي تتغذى عليها، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

وقالت مجموعات في كامبريدجشير ونورفولك وورسسترشاير وإسيكس وجنوب لانكشاير إنها تشهد زيادة في عدد الخفافيش "الجائعة" أو "ناقصة الوزن"، وغالبًا ما تكون صغارًا، والتي تحتاج إلى إنقاذها ورعايتها من قبل متطوعين. وفي بعض الأماكن، يرون عددًا أقل من الخفافيش عما يفعلونه عادةً في فصل الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن المملكة المتحدة كانت تشهد انخفاض فى أعداد الحشرات لعقود من الزمن، بسبب حالة الطوارئ المناخية والاستخدام الواسع النطاق للمبيدات الحشرية. ويعتقد البعض أن الأمر تفاقم بسبب الطقس الرطب القياسي هذا العام.



وقال الدكتور جو نونيز مينو، المتحدث باسم صندوق حفظ الخفافيش، الذي يدير خط حالات إنقاذ ومساعدة الخفافيش الوطني: "إن أي انخفاض في عدد الحشرات يمكن أن يكون له تأثير سلبي خطير على جميع أنواع الخفافيش التكاثرية في المملكة المتحدة البالغ عددها 17 نوعًا، لأنها تتغذى جميعًا على الحشرات".



في العام الماضي، وجدت المؤسسة أن أعداد نوعين في المملكة المتحدة - الخفاش البني طويل الأذن وخفاش حدوة الحصان - قد انخفضت بأكثر من 10% خلال السنوات الخمس الماضية. وهي تجري دراسة طويلة الأمد لفهم تأثير حالة الطوارئ المناخية على أنواع الخفافيش.

تتعرض الخفافيش في المملكة المتحدة للتهديد بسبب تدمير بيئتها الطبيعية، وزيادة استخدام الضوء الاصطناعي وتطوير المباني. وقال نونيز مينو إن كل هذه العوامل تؤثر على الخفافيش والحشرات التي تتغذى عليها.

كما أبلغت جمعية حماية الفراشات الخيرية عن "نقص ملحوظ" في الفراشات والعث هذا العام. وقال الدكتور دان هور: "من المحتمل أن يكون هذا بسبب الربيع الرطب والآن أصبحت درجات الحرارة أكثر برودة من المعتاد. تحتاج الفراشات والعث إلى بعض الظروف الدافئة والجفاف حتى تتمكن من الطيران والتزاوج، وإذا لم يسمح لها الطقس بذلك، فستكون فرص التكاثر أقل.