وزير الزراعة يجرى حركة تغييرات جديدة فى عدد من المواقع بالوزارة.. اعرفها

كتبت أسماء نصار

أجرى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حركة تغييرات جديدة، فى عدد من المواقع بالوزارة، ومديرياتها، استكمالا لخطط ضخ الدماء الجديدة، وتطوير العمل.

وكلف وزير الزراعة المهندس أسعد منادى محمد للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، كما كلف أيضا المهندس محمد السيد على سيد بالقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة فى محافظة الدقهلية.

وكلف وزير الزراعة أيضا المهندس سعد أحمد عبد الحميد عامر بالقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة فى محافظة الاسماعيلية، كما كلف الدكتورة أمل إسماعيل سعد بالقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.