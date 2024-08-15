اليوم السابع
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وزير الزراعة: المنتجات الغذائية المصرية تتمتع بسمعة طيبة وعليها طلب متزايد

الخميس، 15 أغسطس 2024 01:20 م
وزير الزراعة: المنتجات الغذائية المصرية تتمتع بسمعة طيبة وعليها طلب متزايد جانب من الإجتماع
كتبت أسماء نصار

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عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم لقاء مع سيرجي تيرنتيف السفير البيلاروسي بالقاهرة لبحث التعاون المشترك المصري البيلاروسي في المجال الزراعي، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، الاجتماع.

 

تناول اللقاء آفاق التعاون المشترك في مجالات الثروة الحيوانية والميكنة الزراعية وتسهيل انسياب السلع الزراعية بين البلدين وكذلك التعاون في مجال البحوث التطبيقية. وأعرب فاروق عن تطلعه إلى الارتقاء بالتعاون الزراعى إلى آفاق أكبر وإلى مستوى العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في مصر وبيلاروسيا .

 

أكد فاروق على أهمية زيادة صادرات مصر الزراعية إلى منطقة الاتحاد الاوراسي من خلال بيلاروسيا خاصة ان المنتجات الزراعية والغذائية المصرية تتمتع حاليا بسمعة طيبة وعليها طلبا متزايدا من كل الدول العالم.

 

أضاف فاروق أن التعاون الزراعي الثنائي بين البلدين يشمل عدد من الملفات منها ما تم العمل عليه من قبل الجهات الفنية بالبلدين للانتهاء منه مثل ملف الألبان ومنتجاتها وتوطين صناعة اضافات الاعلاف الحيوانية بمصر باستخدام التكنولوجيا البيلاروسية، هذا بالإضافة إلى المكينة الزراعية التي تناسب الحيازات الصغيرة في الوادى والدلتا للتعاون فيها مع الجانب البيلاروسي استنادا الي الخبرة العريضة التي يتمتع بها في هذا المجال والسمعة الطيبة التي تحظي بها هذه المعدات في السوق المصري، وقد أكد فاروق وتيرنتيف أثناء اللقاء أن التعاون في المجالات المطروحة سيعزز التبادل التجاري الزراعي والبيطري بين الجانبين.

 

وفى نهاية اللقاء اتفق الوزير والسفير على قيام الخبراء الفنيين من الطرفين باعداد مقترح التعاون الزراعي مع الاخذ في الاعتبار أولويات كل طرف.







بيلاروسيا

وزارة الزراعة

الالبان

الصادرات الزراعية



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