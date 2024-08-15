‫وزارة الزراعة: تنفيذ 68 يوم حقل لـ 1090 مزارعاً في 15 منطقة

كتبت أسماء نصار

كثفت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة الأنشطة الإرشادية خلال النصف الاول من شهر أغسطس 2024 حيث تم تنفيذ (68) يوم حقل بحضور (1090) مزارع في مجالات ( القطن - الذرة الشامية - فول الصويا المفرد والمحمل مع المحاصيل الأخرى - الاستفادة من المخلفات الزراعية بعمل الاعلاف غير التقليدية و الأسمدة العضوية ) بمحافظات ( الدقهلية – الشرقية – كفر الشيخ- الفيوم – بني سويف – المنيا – سوهاج – اسيوط – الغربية - دمياط – المنوفية – البحيرة – القليوبية - النوبارية –الاسكندرية )

و (2419) ندوة في مجالات متنوعة بحضور (46029) مزارع وذلك بـ المراكز الارشادية بجميع المحافظات.

كما تم تنفيذ ( 7 ) مدارس حقلية بحضور ( 105 ) مزارع بمحافظات ( النوبارية – كفر الشيخ – المنوفية – الشرقية – الجيزة – المنيا - سوهاج ) و بحضور الباحثين المختصين بمركز البحوث الزراعيه .

كما قام الجهاز الارشادي بالمحافظات بالمرور الميداني لمتابعة الانشطة الزراعية و تقديم النصح و الارشاد للمزارعين و رصد أى حالات إصابة أو ظواهر غير طبيعية سواء للنباتات أو الحيوانات ورفعها إلى الادارة لنقلها الي الجهات المختصة، بناءً علي توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الأرشاد الزراعى.