اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أغسطس 2024 03:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

‫وزارة الزراعة: تنفيذ 68 يوم حقل لـ 1090 مزارعاً في 15 منطقة

الخميس، 15 أغسطس 2024 02:13 م
‫وزارة الزراعة: تنفيذ 68 يوم حقل لـ 1090 مزارعاً في 15 منطقة ‫وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة الأنشطة الإرشادية خلال النصف الاول من شهر أغسطس 2024 حيث تم تنفيذ (68) يوم حقل بحضور (1090) مزارع في مجالات ( القطن - الذرة الشامية  - فول الصويا المفرد والمحمل مع المحاصيل الأخرى -  الاستفادة من المخلفات الزراعية بعمل الاعلاف غير التقليدية و الأسمدة العضوية ) بمحافظات ( الدقهلية – الشرقية – كفر الشيخ- الفيوم – بني سويف – المنيا – سوهاج – اسيوط – الغربية  - دمياط – المنوفية – البحيرة – القليوبية -  النوبارية –الاسكندرية )

و (2419) ندوة في مجالات متنوعة بحضور (46029) مزارع وذلك بـ المراكز الارشادية بجميع المحافظات.

كما تم تنفيذ ( 7 ) مدارس حقلية بحضور ( 105 ) مزارع  بمحافظات ( النوبارية – كفر الشيخ – المنوفية – الشرقية – الجيزة – المنيا - سوهاج )   و بحضور الباحثين المختصين بمركز البحوث الزراعيه  .

كما قام الجهاز الارشادي بالمحافظات بالمرور الميداني لمتابعة الانشطة الزراعية و تقديم النصح و الارشاد للمزارعين و رصد أى  حالات إصابة أو ظواهر غير طبيعية سواء للنباتات أو الحيوانات ورفعها إلى الادارة لنقلها الي الجهات المختصة، بناءً علي توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الأرشاد الزراعى.

 







وزارة الزراعة

الارشاد الزراعي

الزراعة

المحاصيل الاستراتيجية



الموضوعات المتعلقة

فرق إرشادية من البحوث الزراعية لمتابعة المحاصيل الصيفية بالفيوم

الأحد، 28 يوليو 2024 05:44 م

‎وزارة الزراعة: تنفيذ 320 مناقشة وندوة وزيارة حقلية فى 8 محافظات خلال يوليو

الأحد، 04 أغسطس 2024 12:15 م

وزير الزراعة يدشن مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز الإرشادية

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 01:27 م

افتتاح منظومة التسويق وشون البنك الزراعى لاستقبال أقطان الموسم الحالى نهاية أغسطس للوجه القبلى وسبتمبر للبحرى.. المساحة المنزرعة بالمحصول بلغت 310 آلاف فدان منها 70 ألفا لإنتاج تقاوى الأساس والمعتمدة

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 07:00 ص

أهم توصيات وزارة الزراعة لمزارعى الذرة الشامية خلال أغسطس

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 02:00 ص

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة