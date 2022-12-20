سفير بيلاروسيا بالقاهرة: نرتبط بعلاقات شراكة استراتيجية مع مصر

وأضاف السفير البيلاروسي- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه هناك توافقا في مواقف كلا البلدين في العديد من قضايا الأجندة الإقليمية والعالمية، ونعمل على تعزيز التعاون في مجالات: الصناعة والأمن الغذائي والتجارة والطب والتعليم والتقنيات العالية.. مؤكدا أنه بالرغم من البعد الجغرافي إلا أن هناك تقاربا في القيم الروحية والمواقف الثقافية التقليدية مما أسهم في استقرار ومتانة العلاقات بالرغم من الاضطرابات العالمية.

وعن الزيارات، قال تيرتنتييف إنه من المتوقع أن تستضيف القاهرة في النصف الأول من العام الجديد الاجتماع السابع للجنة التجارة (المصرية- البيلاروسية) المشتركة برئاسة أليكسي بوجدانوف وزير مكافحة الاحتكار والتجارة البيلاروسي لبحث القضايا الهامة المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ إجراءات فورية حتى لا تؤثر أي ظروف سلبا علي مستقبل التعاون الثنائي.

وأوضح أن بلاده تخطط لمناقشة سبل توسيع التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون في مجالات الصناعة والزراعة والتعليم العالي والسياحة والأدوية واللوجستيات والمصارف والعمل على إزالة المعوقات في التجارة.

وأضاف أن عام 2023 سيشهد عقد الاجتماع الثالث لمجموعة العمل (المصرية– البيلاروسية) حول التعاون في مجال الصناعة بالقاهرة لبحث خطط التعاون الصناعي بالتفصيل وبدء مشروعات جديدة مفيدة للطرفين، مؤكدا على الاهتمام بمواصلة الحوار السياسي بين البلدين بعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في مصر وبيلاروسيا في العام الجديد.

وأكد أن بلاده تخطط لإقامة الجناح الوطني لدولة بيلاروسيا في معرض "فوود- إفريقيا"، الذي يقام بالقاهرة في عام 2023 في ضوء التجربة الإيجابية للمشاركة التجارية للشركات البيلاروسية هذا العام.

وعلاوة على ذلك، سيقوم وفد الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا بزيارة المركز القومي للبحوث في مصر أوائل العام المقبل من أجل بحث توسيع التعاون العلمي في مجالات مثل: الزراعة وعلوم التربة وتربية الحيوانات والنباتات الطبية والعطرية وعلم الوراثة والغذاء، الفيزياء والكيمياء العضوية.

وعن مجالات التعاون، قال إن الجانبين (المصري- والبيلاروسي) نجحا في تنفيذ مشروعات مشتركة لإنتاج الجرارات والشاحنات والرافعات، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تسهم بمكونات محلية بنسبة أكثر من 40 في المائة في خمسة نماذج من الشاحنات ونأمل في زيادة المكون المحلي في الآلات الأخرى.

وأضاف أنه منذ 2020 يتم تنفيذ مشروع الإنتاج المشترك لحافلات تعمل بالغاز وذلك بالتعاون مع وزارة الأعمال العام؛ وقد تم تقديم النموذج الأولي للحافلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا علي اهتمام مينسك بالتوسع في التعاون مع القاهرة وإقامة مشروعات في مجالات جديدة، مثل إنتاج الحافلات ذات المحركات الكهربائية، وورش العمل المتنقلة، والصوامع، ومجففات الحبوب، وقطع غيار المعدات المختلفة.. كما أن هناك فرصا جيدة للتعاون في مجال تحديث الشركات المصرية باستخدام التكنولوجيا والخبرة البيلاروسية.

وأفاد السفير البيلاروسي بأن بلاده تعتبر مصر بوابة للمنتجات البيلاروسية لأفريقيا، وهناك آفاق جيدة لتصدير الآلات التي تم تصنيعها محليا للدول الأفريقية وتعزيز تعاون ثلاثي في مجالي الاقتصاد والتجارة بين بيلاروسيا والدول الإفريقية بمساعدة مصر، مشيرا إلى أن هناك طلبا دائما لاستيراد من مصر الحمضيات، والخضروات والفواكه الطازجة والمعلبة والمجمدة الأخرى، والأدوية، والنباتات، والملابس، والأقمشة، والصوف، معربا عن أمله في عودة التجارة الثنائية إلى المعدلات السابقة قبل تفشي وباء (كوفيد-19).

وعن التعاون العلمي، قال تيرتنتييف إن الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا تتعاون حاليا مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر لتنفيذ عدد من المشروعات العلمية المختارة التي تم الاتفاق عليها خلال الندوة المصرية البيلاروسية المشتركة الرابعة من بينها إنشاء حاسوب عملاق شخصي عنقودي لإجراء عمليات حسابية علمية معقدة، وتطوير مجمع برمجيات "مساعد اختصاصي أمراض الأنسجة"، وتطوير طلاءات انتقائية لتقليل الحمل الحراري على الخلايا والوحدات الشمسية.

كما أن هناك تعاونا مثمرا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة التعليم البيلاروسية لتوفير المنح الدراسية في الجامعات الوطنية في كلا البلدين؛ فضلا عن التعاون الجيد في مجال الرعاية الصحية حيث سيتم افتتاح عيادة العظام البيلاروسية المصرية (القاهرة- مينسك) في مدينة السادس من أكتوبر، التي سيعمل فيها الأطباء المصريون والبيلاروس.

وعن السياحة، قال تيرتنتييف إن أكثر من 230 ألف سائح بيلاروسي قضوا إجازاتهم في المنتجعات السياحية في مصر عام 2021.. معربا عن أمله في زيادة أعدادهم في المستقبل خاصة في محافظات:القاهرة والإسكندرية والأقصر، معربا عن ثقته بأن إطلاق مسار العائلة المقدسة في مصر سوف يحظي باهتمام كبير من جانب السائحين والحجاج البيلاروس.

وعن مؤتمر المناخ، أشاد السفير البيلاروسي بالتنظيم العالي الناجح لمصر لمؤتمر تغير المناخ (كوب-27)، الذي شهد عقد فعاليات كثيرة لمناقشة القضايا الحيوية، ويعد المؤتمر منصة هامة لنقل مواقف الدول في القضايا الهامة التي تتعلق بتحسين البيئة، وجودة الحياة وتحسين الأحوال المعيشية للناس وإدخال التكنولوجيات المتقدمة في كافة مناحي الحياة.

وأكد أن المؤتمر اتخذ قرارا هاما بإقامة صندوق دولي لتعويض الخسائر والأضرار لصالح الدول النامية الأكثر عرضة لتغير المناخ من أجل استعادة الاقتصاد بعد التدمير الذي لحق نتيجة للاحتباس الحراري؛ وأننا نرحب وندعم بالكامل هذا القرار الذي يعد هاما للدول النامية، مشيرا إلى أن بلاده تنفذ التزاماتها في إطار اتفاق باريس بالرغم من العقوبات ووقف المساعدات لها، قد انضمت بيلاروسيا إلى البيان المشترك للمنظمة العالمية للأرصاد حول أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة تحديات تغير المناخ.