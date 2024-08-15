وزارة العمل: فتح باب التقديم للحصول على دورات تدريب مجانية على 3 مهن بجنوب سيناء

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، فتح باب التقديم للحصول على دورات تدريبية مجانية، بوحدات التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بمدينة طور سيناء ومدينة سانت كاترين، على مهن صيانة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وصناعة المشغولات اليدوية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاُ ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل والمهن المستحدثة من خلال تأهيل الشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم للإلتحاق بفرصة عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ، وذلك فى إطار جهود المديرية لتنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2024 – 2025 فى مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ومميزات البرامج التدريبية المقدمة أن التدريب مجانى، للحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة والإعدادية ومحو الامية ، ويتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية ، كما يتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية مجاناً.

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، فى تقريرها للوزارة، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المناسبة لهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات، وكذلك تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل، وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل على المهن المستحدثة وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، ومبادرة" مهنتك مستقبلك " ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضافت مدير المديرية ، أنه بعد إنتهاء الدورة التدريبية والتى يتم تنفيذها ، يحصل المتدرب على شهادة إتمام التدريب المعتمدة من المديرية ، كما حددت أماكن التقديم بمقر مديرية العمل وعنوانها : بجوار قسم شرطة طور سيناء – مكتب عمل سانت كاترين ، كما يمكن التواصل هاتفياً على الرقم 01090082126 ، محمد الزغبى مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية ، والأوراق المطلوبة للتقديم هى : صورة بطاقة الرقم القومى ، وصورة المؤهل الدراسى ، وصورة شخصية ، وصورة شهادة الميلاد ، وتقرير طبى.