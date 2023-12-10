مهنتك مستقبلك.. برامج تدريبية مجانية على الطاقة الشمسية لشباب أسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

تبذل الدولة جهودا كبيرة لخفض معدلات البطالة وتشغيل الشباب، ونفذت الدولة المصرية العديد من المشروعات القومية والمناطق الصناعية والورش الحرفية، بمحافظة أسوان لتشغيل الشباب وتحسين دخله، كما انطلقت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى"مهنتك مستقبلك"، التي تنفذها وزارة القوى العاملة حيث يتم تنظيم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة والفعاليات لتمكين المرأة والشباب إقتصادياً وتعزيز حصولهم على فرص عمل لائقة لإقتحام سوق العمل.

فالدولة المصرية لديها خطة رائدة في التدريب المهني وربطه بإحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، في مجال تحويل المسار للشباب ودمجهم بسوق العمل ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وذلك بعد تلقيهم تدريبات مكثفة مجانية في مختلف المجالات بأحدث الآلات والمعدات ، وتعتبر التجربة المصرية نموذجا يحتذى به في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب من الجنسين لسوق العمل، حيث تعمل مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، على مستوى الجمهورية تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذا لمبادرة " مهنتك مستقبلك"،

وفي إطار تنفيذ الخطة المحلية للتدريب المهنى للعام 2023/2024 تواصل مديرية القوى العاملة بأسوان تنظيم الدورات والبرامج التدريبية المجانية الأكثر طلباً فى سوق العمل الأسواني، والدورات تتضمن تنفيذ تدريبات على برامج الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهنى بالمحمودية بمدينة أسوان وذلك بالتعاون المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الغذاء العالمى ، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات على برامج صيانة الشاشات وكاميرات المراقبة والريسيفر، وذلك ضمن تفعيل بروتوكول التعاون مع مديرية التربية والتعليم (قطاع التعليم الفنى).

والدورات تتضمن أيضاً تنفيذ تدريبات متخصصة على برامج الكهرباء سليسون والسباكة الصحية بالوحدة التدريبية بمركز نصر النوبة ، علاوة على تنفيذ تدربيات على الملابس الجاهزة بالوحدة المتنقلة وذلك لإستيعاب قوائم الإنتظار والإقبال من السيدات والفتيات وخاصة بمركز نصر النوبة للتعلم وإجادة هذه المهنة بالشكل المطلوب .

وتعكس المبادرة الرئاسية "مهنتك مستقبلك"، إهتمام الدولة المصرية والجمهورية الجديدة بمستقبل المواطن المصري وتحسين ظروفه الاقتصادية وتمكين المرأة إقتصاديا، حيث تجوب الوحدات المتنقلة قري ومدن محافظة أسوان، لتقديم الخدمات التدريبية للسيدات فى اماكن إقامتهم ، وتقديم تدريبات متقدمة وتقديم مادة تدريبية وعملية متميزة كما ساهمت الجهود التدريبية في تخريج سيدات وفتيات لمزاولة مهن الخياطة والتفصيل.

وتتضمن التدريبات جوانب نظرية وعملية على موضوعات وبرامج التدريب كما أنها تتم بمعرفة عدد من المدربين الأكفاء في مجال تخصصهم، فضلاً عن أنه في ختام كل دورة تدريبية يُمنح المتدرب شهادة معتمدة تفيد اجتيازه للدورة بنجاح، وبعد انتهاء التدريب يصبح المتدربين والمتدربات، لديهم مهنة تعد مصدر رئيساً وعاملاً أساسياً في دخلهم وتحسن مستويات معيشتهم .

وكانت قد أنهت مديرية العمل بمحافظة أسوان، فعاليات الدورة التدريبية الأولى، حيث أقيمت دورة تدريبية"لأعمال ومنتجات الخياطة وتتفيذ بعض المنتجات للأطفال والملابس الجاهزة، بوحدة التدريب المتنقلة بمدرسة كامل يعقوب بمدينة نصر النوبة، من أجل دعم وتمكين المرأة إقتصادياً ، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على فرص العمل المناسبة وتشجيعها لإقتحام سوق العمل الحر والمساهمة فى تحسين الظروف المعيشية لها ولأسرتها ، والدورة التدريبية شارك بها نحو 10 من السيدات المتدربات اللائى قدمن شكرهن للرئيس السيسى على هذه المبادرة الرائدة ، حيث أتيحت لهن التدريبات المجانية والتى ساهمت فى صقل خبراتهن وإكتسابهن مهارات التفصيل والخياطة ، ومنحهن شهادة إتمام التدريب، كما طالبت المتدربات بتكرار والتوسع فى تنظيم هذه التدريبات المجانية ليستفيد منهاجميع أقرانهن .

ومن المقرر أن يلي تدريب الخياطة،تدريب على الكهرباء والسباكة الصحية، وعقد الاختبار النهائي النظري والعملي، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك وبالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من الحصول على فرصة عمل لائقة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وفق أحدث معايير وأساليب التدريب العالمية.

وذلك انطلاقا من دور الدولة وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة، أو بدء مشروعات صغيرة لهم تساعدهم في تحسين مستويات معيشتهم

وتواصل وزارة القوى العاملة، بالتنسيق مع محافظة أسوان، تنفيذ الدورات التدريبية المجانية للفتيات والسيدات بوحدات التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والخياطة ،على مدار نحو 150 ساعة تدريبية، لمدة شهر ، وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك، التى أطلقتها الدولة لتدريب الشباب، تحت إشراف وزارة العمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل، وتمكين المراة اقتصادياً من خلال تدريبها وتأهيلها على تلك المهن، وذلك للحصول على فرصة عمل مناسبة او بدء مشروع صغير يحسن من مستوى معيشتها وأسرتها، وتلك الدورات التدريبية، تأتى فى إطار تنفيذ الخطة المستهدفة للتدريب المهنى لتدريب الشباب مجاناً على مهن مطلوبة فى سوق العمل.

وكانت قد قدمت أجهزة الدولة المصرية كل التيسيرات، ويتبقى العمل والإنتاج من أصحاب الورش، وخرجت المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية الحرفية بقريةالجنينة والشباك ، للنور بشكل نموذجى وراقى بمساحة 17.5 فدان من إجمالي 56 فدان مخصصة للمنطقة لتنوع الأنشطة بها ما بين الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى، و تم تسليم عقود الوحدات والورش للمنتفعين من بين 308 وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة

علاوة علي إنشاء،المجمع الصناعى، بقرية بلانة بمركز نصر النوبة بأسوان والذي يقع على مساحة 600 م2 ويتكون من طابقين ويضم 18 ورشة حرفية ، بالإضافة إلى عدد من المكاتب الإدارية ودورات المياه.

وتجري مشروعات تشغيل الشباب والمشروعات التنموية بأسوان، فى مختلف المحاور الإقتصادية والتنموية والإستثمارية ، ووفق إستراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد فى إطار رؤية مصر 2030 ، لتحقيق نسباً مرتفعة من التشغيل ، وعائداً تنموياً للمناطق المستهدفة، مع إستثمار الموارد البشرية والطبيعية ، و توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة، والمجمع الصناعى الحرفى بقرية بلانة بمركز نصر النوبة، تم إنشاؤه ضمن مشروعات مبادرة الرئيس السيسى " حياة كريمة بتكلفة 11مليون جنيه.

كما تم مؤخرا تنفيذ برنامج تدريبي لتدريب 40 سيدة بقرية بلانة على أعمال الخياطة من أجل النهوض بالمرأة المعيلة وفتح آفاق للتنمية من خلال مشروعات صغيرة تدر للأسرة دخل يجعلها تعيش حياة كريمة، واستهدف التدريب سد إحتياجات قرية بلانة ومركز التدريب المهنى المتواجد بها لعدد من السيدات اللاتى يتمتعن بإحتراف أعمال الخياطة لتشغيل المركز الحرفى حيث تم تدريب السيدات على الخياطة بالطريقة الحديثة وكيفية صناعة الملابس بأقل الإمكانيات، وقامت كل سيدة بتسليم نموذج من الملابس فى نهاية التدريب لتحديد مستوى قدراتها خلال فترة التدريب .



جانب من التدريب العملي ضمن المبادرة



جانب من التدريب بمبادرة مستقبلك بايدك



جانب من التدريب



جانب من المبادرة (1)



جانب من فاعليات المبادرة