وزارة التموين تمد المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم

كتب مدحت وهبة

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات ، حيث تطرح الوزارة السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% كما تستهدف الوزارة توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

على جانب آخر تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين على شراء كميات كبيرة من زيت الطعام لطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وأيضا على بطاقات التموين حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 63 مليون مواطن ويتم الصرف من نحو 40 ألف منفذ "المجمعات الاستهلاكية ، بقالين التموين ، فروع مشروع جمعيتي" .