وزارة التموين تتعاقد على شراء 36 ألف طن زيت طعام مستورد

كتب مدحت وهبة

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين على كمية 36600 طن زيت طعام عباد خام مستورد منها كمية 24600 طن وصول خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 31 من نفس الشهر 2024 ، وكمية 12 ألف طن وصول خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2024.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار العديد من أصناف منتجات زيت الطعام والسمن الصناعي والأرز الأبيض المحلى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وحصل اليوم السابع على أسعار السلع حيث انخفض سعر لتر زيت الطعام الخليط من 80 جنيها إلى 61 جنيها، كذلك تخفيض سعر عبوة زيت الطعام "ذرة" وزن 2.2 لتر من 265 جنيها الى 213 ، وتخفيض سعر عبوة زيت "ذرة" 1.6 لتر من 200 الى 160 جنيه وعبوة زيت "ذرة "وزن 800 جرام بـ 83 جنيها بدلا 100 جنيه وزيت طعام "عباد" عبوة 2.2 لتر من 230 جنيها إلى 181 جنيها وعبوة زيت "عباد" 1.6 لتر من 170 جنيها الى 135 جنيها وعبوة زيت "عباد" وزن 800 جرام من 88 جنيها الى 71.5 جنيه وعبوة زيت "عباد" وزن 750 جراما من 73 جنيها إلى 61.5 جنيه وطرح عبوة زيت طعام "ذرة" وزن 500 جرام من 49 جنيها الى 42 جنيها.

كما تم تخفيض سعر عبوة المسلي الصناعي وزن 1.5 كيلو من 153 جنيها إلى 131 جنيها وعبوة المسلي زنه 700 جرام من 78 جنيها إلى 70 جنيها، كذلك تخفيض سعر نوع آخر من السمن الصناعي عبوة وزن 1.5 كيلو جرام بسعر 128 جنيها بدلا من 145 جنيها، وطرح عبوة وزن 700 جرام بسعر 61 جنيها بدلا من 68 جنيها، كما تم تخفيض سعر الأرز المحلى الى 25 جنيها للكيلو بدلا من 26 جنيها ، بجانب توفير كافة السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة بالمنافذ في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من جميع المنتجات.