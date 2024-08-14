اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل الخضراوات والفاكهة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات فى منافذ  المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت الأسعار اليوم استقرارا:

- الطماطم 23جنيها

‏-البصل 11 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 27 جنيها    .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.

- الكوسة ب 28 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ13 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها  .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 9  جنيهات.

بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.

- الموز البلدى بـ 27جنيها.







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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