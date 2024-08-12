اليوم السابع
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الإثنين، 12 أغسطس 2024 01:37 م
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تخفيض سعر طرح الرنجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لـ 155 جنيها

الإثنين، 12 أغسطس 2024 01:25 م
تخفيض سعر طرح الرنجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لـ 155 جنيها وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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طرحت شركة تسويق الأسماك واللحوم إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بـ وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الرنجة بسعر 155 جنيها للكيلو بدلا من 160 جنيها، كما توفر الوزارة منتجات اللحوم والأسماك والسلع الغذائية بأسعار  مخفضة مقارنة بالأسعار في الأسواق الأخرى.

على جانب آخر، يحرص  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على تطوير منظومة العمل بالهيئات والشركات التابعة للوزارة  للارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ،أيضا العمل على تأمين مخزون استراتيجي من كافة منتجات السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية  ، كما توفر الوزارة السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية.







وزارة التموين

سعر الرنجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

سعر الرنجة بمنافذ وزارة التموين

أسعار الرنجة

سعر السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين



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