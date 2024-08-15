الأعلى للأمناء والآباء: الثانوية الجديدة تخفف أعباء ولى الأمر والطالب

كتب محمود طه حسين

أعلن المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية برئاسة عبدالرؤوف علام، تأييده للخطة الشاملة التى أعلنها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، لحل المشاكل المزمنة للعملية التعليمية، وخاصة الحلول المقدمة لمشكلة الكثافة، وإطلاق تطوير شامل للمرحلة الثانوية بتخفيف المناهج وعدد المواد.

وأوضح المجلس فى بيان رسمى، أن ما أعلنه وزير التربية والتعليم فى المؤتمر الذى عقد أمس بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، فيما يخص تطوير الثانوية العامة، خفف كثيرا من الأعباء النفسية والمادية على ولي الأمر والطالب، وخطوة كبيرة فى القضاء على بعبع الثانوية العامة، وتخفيف التوتر والقلق داخل كل بيت مصرى لديه ابن أو ابنة فى الثانوية العامة بعد تخفيض عدد المواد الدراسية فى الصف الثالث الثانوى إلى 5 مواد أساسية تضاف للمجموع، وفي الصفين الأول والثانى الثانوى إلى 6 مواد تضاف للمجموع.



وأضاف المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أنه على ثقة بأن الوزارة سوف تقدم كل الدعم للمعلمين، ولا يجب أن ننساق وراء شائعات أن الوزارة تتخلى عن معلمي المواد غير المضافة للمجموع، وأن دورهم ما زال أساسيا فى العملية التعليمية، ولن يتم تهميشهم.

وأشار المجلس إلى نقطة إيجابية فى غاية الأهمية بإعلان وزير التربية والتعليم تدريس البرمجة فى المرحلة الثانوية، بما يؤهل الطالب لوظائف المستقبل.

وأوضح المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية برئاسة عبدالرؤوف علام، فى بيانه، أن خطة وزير التربية والتعليم لتقليل الكثافات، خطة طموحة وغير تقليدية، واقتحام جرئ للمشكلات والمعوقات التي تواجه العملية التعليمية، يجب مساندتها ودعمها.

وشدد المجلس فى بيانه، على تقديم كل الدعم والمساندة لوزير التربية والتعليم ، لتحقيق الأهداف المطلوبة وهى استقرار العملية التعليمية وحل مشكلاتها المزمنة.