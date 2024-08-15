نقابة أطباء الأسنان تعقد اليوم مؤتمرا لمناقشة زيادة أعداد الخريجين

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، اليوم، الخميس الموافق 15 أغسطس 2024، مؤتمرا لمناقشة عدد من الملفات المهمة، والتي تشغل بال العاملين بالمهنة، ومنها: أسباب تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، مناقشة زيادة أعداد الخريجين وتأثير ذلك على المهنة، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان.

وكانت قد أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنها تلتزم بـ الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية والخاصة والأهلية، وأن النقابة لن تقبل أي طالب مجموعه أقل من الحد الأدنى للقبول بالجامعات والذى يحدده المجلس الأعلى للجامعات سنويا، حتي وإن منح شهادة البكالوريوس، وذلك بخلاف ضرورة اجتياز خريجي كليات طب الأسنان امتحان ممارسة المهنة من المجلس الصحي المصري قبل التقدم للقيد بالنقابة أو الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وأشارت النقابة إلى أن وزير الصحة والسكان قد أصدر قرارا بـ إلغاء التكليف لمهنة طب الأسنان بدءاً من عام 2025.