أطباء الأسنان: ملتزمون بالحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية والخاصة والأهلية فقط

كتبت آية دعبس

بالتزامن مع بدء إجراءات تنسيق الالتحاق بالجامعات، أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عددا من التحذيرات بهدف توعية الأهالى والطلاب قبل اختيار الكلية الراغبين في الدراسة بها.

وأشارت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إلى أنها تلتزم بالحد الأدنى للقبول للكليات الحكومية والخاصة والأهلية، وأن النقابة لن تقبل أي طالب مجموعه أقل من الحد الأدنى للقبول بالجامعات والذى يحدده المجلس الأعلى للجامعات سنويا، حتي وإن منح شهادة البكالوريوس، وذلك بخلاف ضرورة اجتياز خريجي كليات طب الأسنان امتحان ممارسة المهنة من المجلس الصحي المصري قبل التقدم للقيد بالنقابة أو الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.



من ناحية أخرى، أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن وزير الصحة والسكان قد أصدر قرارا بـ إلغاء التكليف لمهنة طب الأسنان بدءاً من عام 2025.



وكانت قد قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه خلال اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، أكدت اللجنة أن الاحتياجات الواردة من مديريات الشئون الصحية والجهات الخارجية تقدر بـ 950 طبيب أسنان فقط، في حين أن إجمالي عدد الدفعة يقترب من 10 آلاف طبيب أسنان، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة بالإجماع على إجراءات إعلان تكليف دفعة 2022 كاملة، وقد طالبت بمد أجل تنفيذ قرار تغيير نظام التكليف ليكون بالاحتياج بدءا من 2025، لمدة عامين آخرين حرصا علي مستقبل الأطباء الدارسين الذين بدأوا حياتهم التعليمية، آملين أن يتم تكليفهم في وزارة الصحة فور تخرجهم كما هو متبع في السنوات السابقة.