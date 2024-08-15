اليوم السابع
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الخميس، 15 أغسطس 2024 01:40 م
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محافظ القاهرة يحيل مسئولين عن بناء عقار مخالف للتحقيق ويوجه بإزالة 4 أدوار

الخميس، 15 أغسطس 2024 01:19 م
محافظ القاهرة يحيل مسئولين عن بناء عقار مخالف للتحقيق ويوجه بإزالة 4 أدوار محافظ القاهرة خلال متابعة إزالة العقار
كتب سيد الخلفاوى

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قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إحالة المسئول عن مخالفة البناء بالعقار 13 شارع محمد كامل الحارونى بحى شرق مدينة نصر للنيابة المختصة، وسرعة إزالة الأدوار المخالفة على الفور .

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لأعمال إزالة 4 أدوار مخالفة بالعقار صباح اليوم.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية ، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة  جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها .

العقار المخالف
العقار المخالف

 

ازالة المخالفة
ازالة المخالفة

 

محافظ القاهرة خلال الجولة
محافظ القاهرة خلال الجولة

 







محافظ القاهرة

مخالفة بناء

شرق مدينة نصر

القاهرة



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