محافظة القاهرة تطور محيط الطريق الدائرى بطول 12 كم.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه جار تحسين الهوية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل في المسافة بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلو مترا من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و6 في الاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة، ضمن خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه استعدادًا لافتتاحه.

وأضاف محافظ القاهرة، أنّ أعمال تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري تتم بالتعاون مع جامعة عين شمس، طبقا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لإنجاز الأعمال بها وفق جدول زمني محدد ينتهي بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير

وفي سياق متصل تفقد أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الأعمال الجارية لتحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائرى و ذلك بحضور اللواء عبد الناصر رضا نائب رئيس مجلس ادارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات و اللواء ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمة و المهندس هيثم من شركة الإنتاج الحربي المنفذة للأعمال و عدد من التنفيذين والأجهزة المعنية بأعمال التطوير .

وأكد محافظ القاهرة أن العمل على تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل يجرى على قدم و ساق لتذليل كافة التحديات وإزالة كافة التعارضات لإنجاز الاعمال على الوجه الاكمل طبقا للخطة الزمنية المحددة ، مشيرا إلى أن اعمال تطوير الهوية البصرية تتضمن بعض نماذج اللوحات وأعمال دهانات العقارات وغرس الاشجار و النخيل بالطريق السطحي والتى سيتم نشرها على طول الطريق وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية الذى سيكون افتتاحه حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر السياحية، مشددًا على سرعة الانتهاء من إزالة أى مخلفات هدم متواجدة ورفع كفاءة الممرات أسفل الطريق والتي تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لانجاز الاعمال بها وفقًا لجدول زمنى .