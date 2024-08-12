وزارة العمل: حملة للتوعية بمخاطر الحرائق بالقاهرة

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية، ومكتب عمل الساحل، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" والتى أطلقتها الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة، وذلك بمقر مطحن قنديل ، كما نظم مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة غرب ووسط القاهرة حملة توعية بمخاطر الحرائق وذلك بشارع المعز والغورية ،بحضور 14 منشأة و 84 عامل ، وذلك عقب الاجتماع الطارئ لأصحاب محلات منطقة العتبة والموسكي عقب حدوث الحريق بمنطقة العتبة ، ياتى ذلك ضمن سلسلة من ندوات التوعية والتى بدأتها المديرية لتوعية العاملين بالمنشآت بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية و الميكانيكية والبيولوجية والسلبية ، وكذلك التعريف بكيفية إعداد خطة طوارئ للتصرف في أي حالة طوارىء تتعرض لها المنشأة ، وإعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لحماية الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الموجودة داخل أماكن العمل ، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ، ويحقق المكاسب للطرفين ، ومتابعة ومُراقبة تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية ، لمواجهة أي حوادث.

وأكد مدير المديرية استمرار جهود المديرية ومكاتبها التابعة فى تطبيق أحكام القانون داخل المنشآت الموجودة داخل المحافظة فى مختلف قطاعات العمل ، كما حاضر بالندوة اخصائي فيولا سامي مفتش سلامه وصحه مهنيه بمكتب عمل روض الفرج ، بحضور المهندس ضياء محمد مدير المطحن ، ومحمد يوسف وطه احمد من ادارة السلامه والصحه المهنيه ، كما شارك فى حملة التوعية هبه حسين إدارة السلامة والصحة المهنية ، والكيميائية داليا سعيد مدير المكتب غرب ووسط ، والكيميائية مروة جمال مفتش بالمكتب.