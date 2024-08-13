محافظ القاهرة: نحرص على تحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة أن هناك متابعة مستمرة بصورة يومية لشركات النظافة العاملة بالعاصمة، وجهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة لرفع المخلفات والقمامة، وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بما يحقق رضا المواطن، مشيرًا إلى أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التى توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرا لاثره الكبير على صحة المواطن والبيئة.

وأضاف محافظ القاهرة أن منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة تحظى باهتمام القيادة السياسية، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت كافة التيسيرات لانجاح منظومة النظافة الجديدة بهدف تحقيق رضا المواطنين.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة مع مسئولى شركات النظافة لمتابعة جهود الشركات فى أعمال النظافة والجمع من الوحدات السكنية والتجارية، وكيفية تعاملهم مع المخلفات المتولدة يوميًا، ومراجعة خطة توزيع العمالة بالشوارع، ومدى كفاية عدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية، وكذا عدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الفعلى لأداء الشركات على أرض الواقع والصعوبات التى تواجهها وكيفية التغلب عليها من أجل حصول المواطنين على أفضل خدمة.

وكلف المحافظ خلال اللقاء إدارات الرصد والتفتيش، والمتابعة الميدانية بإجراء المعاينة الدورية لحالة الشوارع والطرق ومتابعة مدى التزام الشركات بجمع المخلفات وعدم السماح بتراكم المخلفات بالشوارع، مشيرًا أنه سيتم إجراء تقييم دورى لأداء الشركات العاملة للوقوف على التزامهم وتأدية عملهم على أكمل وجه.

شهد الاجتماع اللواء ابراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء ايهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، ومسئولى شركتى انفيروماستر المسئولة عن المنطقة الشرقية، وارتقاء المسئولة عن نظافة المنطقة الغربية، وشركة نهضة مصر العاملة بالمنطقة الجنوبية.