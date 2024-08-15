اليوم السابع
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محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

الخميس، 15 أغسطس 2024 12:46 م
محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية
كتبت - مرام محمد

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كرم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قبل قليل، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية من أبناء محافظة الجيزة المتفوقين على مستوى الجمهورية، تشجيعًا وتحفيزًا لهم وتقديرًا لما حققوه من نجاح وتفوق.

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته بتكريم المتفوقين كتقليد سنوي تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد وتقديرًا لما حققوه من مستوى تعليمى جعلهم من أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية.

ووجه الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمى الذى وصلوا إليه والاستمرار في التقدم والتفوق، خاصة في ظل سعى الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء بها.







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