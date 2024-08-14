محافظ الجيزة: مشروعات حياة كريمة بالصف تحقق نقلة فى خدمة المواطنين

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مراحل العمل بعدد من المشروعات التنموية بمركز ومدينة الصف، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد المحافظ أن المشروعات التنموية تأتى ضمن اهتمامات الدولة المصرية فى توفير حياة كريمة وتحسين سبل المعيشة للمواطنيين، والتى تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات القومية على مختلف المجالات، والتى تحظى بمتابعة دورية من القياده السياسية بهدف تحقيق تنمية شامله فى قرى الريف المصرى.

شملت جولة المحافظ تفقد سير العمل والتجهيزات الجارية داخل وحدة طب الأسرة بقرية الودى بمركز ومدينة الصف لتوفير الخدمات الصحية والرعاية اللازمة لمواطنى القرية والقرى المحيطة بها.

وتفقد المحافظ العيادات ووحدة كبار السن ووحدة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وتنظيم الأسرة، مشيدًا بالتجهيزات الكبيرة داخل الوحدة الصحية الجديدة.

وتفقد محافظ الجيزة مجمع الخدمات الزراعية بقرية الودى لتقديم الخدمات اللازمة للمزارعين من توفير الأسمدة الزراعية اللازمة لهم وكل أوجه الدعم والمعاونة للتسهيل عليهم.

كما تفقد الوحدة البيطرية لتقديم كل الخدمات البيطرية للماشية والطيور، بالإضافة إلى تقديم الندوات التوعوية والإرشادية للمربين.

وشهدت جولة المحافظ، تفقد المركز التكنولوجي بقرية الودى للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنيين واطمأن على جاهزية المركز بالأجهزة اللازمة لتسيير العمل، كما تواصل مع الموظفين حول طبيعة عملهم، وذلك فى ظل سعى الدولة نحو تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والاستفادة من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي وإنهاء المعاملات الحكومية بسهولة ويسر.



جولة محافظ الجيزة بقرية الودي بالصف



محافظ الجيزة في جولة ميدانية بقرية الودي



محافظ الجيزة يتابع سير العمل بالوحدة البيطرية بقرية الودي



محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بقرية الودي



محافظ الجيزة يتفقد الوحدة البيطرية بقرية الودي