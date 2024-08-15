محافظ الجيزة: طلاء واجهات العقارات المطلة على الدائرى لتحسين الهوية البصرية

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم، نسب تنفيذ أعمال طلاء العقارات المطلة على الطريق الدائرى ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية في أعمال الدهانات بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الهوية البصرية بالطريق الدائري، في إطار رؤية الدولة نحو تحسين وتجميل ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير خاصة الطريق الدائري، الذي يعد أحد المسارات الرئيسية التي من المقرر أن يشهد اقبالآ من الزوار.

وأكد محافظ الجيزة خلال جولته على الجهات المنفذة بالالتزام بأعلى معايير الجودة لتحقيق نقلة حضارية وتوفير مظهر جمالى فريد على جانبى الطريق مع دراسة إمكانية زيادة الجداريات والخراطيش الفرعونية لما تعكسه من مظهر يتسق مع الحضارة المصرية علي طول مسار الطريق.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تكثيف جهود إزالة بروز العقارات المزالة خلال توسعة الطريق بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لإسراع وتيرة العمل وتسليم العقارات بالقطاعات المتبقية للجهات المختصة بأعمال الطلاء.



رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وذكي سلام وأحمد جلال وأشرف تامر رؤساء أحياء جنوب والعمرانية والطالبية، ومسئولي المكاتب الاستشارية والهندسية المنفذة للأعمال ولجنة كلية الهندسة بجامعة القاهرة المعنية بالأعمال.



تجميل العقارات على الطريق الدائري



محافظ الجيزة يتفقد طلاء واجهات العقارات المطلة على الدائرى



محافظ الجيزة يتفقد واجهات العقارات المطلة على الدائرى