رئيس جامعة الأقصر تناقش استعدادات العام الجامعى الجديد مع قيادات كلية الألسن

الأقصر – أحمد مرعى

التقت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، قيادات كلية الألسن، في ضوء الجولات التفقدية لجميع كليات الجامعة؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد ووضع الخطط المستقبلية للجامعة، وكان في استقبالها الدكتور محمود النوبي أحمد عميد الكلية، ووكلاء الكلية وفريق العمل بالجهاز الإداري بالكلية.

وتناول لقاء القائم بأعمال رئيس الجامعة، وقيادات كلية الألسن، متابعة سير العمل لمشروع الفاعلية التعليمية الذي من خلاله سيتم إعتماد كلية الألسن من هيئة ضمان الجودة والإعتماد، وذلك بحضور الدكتورة منى شحات مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، كذلك تم بحث احتياجات الكلية، ومناقشة خطط تطويرها وبرامجها المختلفة، وتطلعاتها المستقبلية ومدى استعداد الكلية للعام الدراسي الجديد.

وشددت الدكتورة صابرين عبد الجليل، على إلتزام الجهاز الإدارى بأوقات العمل الرسمية، والمتابعة المستمرة من قيادات الكلية، بالإضافة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، مؤكدة أن مكتبها مفتوح في أي وقت لمناقشة أية مقترحات تستهدف النهوض بالكلية، مشيرة إلى حرصها على التكاتف بين جميع القيادات والعاملين؛ لتذليل أية معوقات قد تواجه إدارة الكلية.

كما أصدرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، قرارًا بتكليف الدكتور محمد شحات عميداً لكلية الطب بالجامعة، وأصدرت قراراً بتكليف الدكتور محمد عبد الله عباس وكيلاً لشئون التعليم والطلاب، وتكليف الدكتور محمد عطيتو حامد، وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وهنأت الدكتورة صابرين عميد كلية الطب، ووكيلي الكلية، متمنية لهم التوفيق والسداد ومواصلة العمل؛ للارتقاء بالمنظومة التعليمية بكلية الطب، وتفعيل دور الجامعة لخدمة المجتمع، فضلًا عن متابعة أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الطب؛ مشيرة إلى أن كلية الطب تضم نخبة من الكوادر العلمية المتميزة، وأكدت على ثقتها في قيادات كلية الطب للنهوض بالكلية بخطوات مدروسة، ورؤية مستقبلية متميزة، مشيرةً إلى أنها تتطلع لرؤية إسهاماتهم الفاعلة في تطوير الكلية وتحقيق مزيدًا من الإنجازات.