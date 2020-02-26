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نزيف اللسان له أسباب.. أبرزها الالتهابات

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:00 ص
نزيف اللسان له أسباب.. أبرزها الالتهابات نزيف اللسان
فاطمة ياسر

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ألم شديد في الأسنان يصاحبه تورم شديد في الوجه، ويتعرض البعض لنزيف في  اللسان، هذا ما يطلق عليه نزيف اللسان، هذا المرض الذي له العديد من الأسباب التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع "webmed". 
 
قدم التقرير المنشور بعض الأسباب وأشرها المؤدية للإصابة بنزيف اللسان، ومن أبرزها التعرض لعض اللسان هذا الأمر شائعا ويحدث بطريقة خاطئة وغير مقصودة، فقد يتعرض الشخص لهذا الأم عند تناوله للطعام أو خلال النوم، أو خلال ممارسة الرياضة.
 
وأشار التقرير، أن بعض الأشخاص الذين تعرضوا لعض اللسان يحتاجون لغرز وأدوية للإلمام الجرح، وهذا الأمر يستغرق حوالي أسبوع  إلي ثلاث أسابيع وليس اكثر.
 
 
وأكد التقرير، أن الإصابة بتقرحات الفم أو ظهور بثور في اللسان، والتي تحدث نتيجة للتغيرات الهرمونية أو بسبب نقص فيتامين ب، أو قد تكون علامة من علامات الإصابة بمشاكل في المعدة كالالتهاب أو الإصابة بعدوي، ولذ عليك تجنب تناول الأطعمة الصلبية أو استخدام فرشاة الأسنان القاسية تجنبا لحدوث نزيف في اللسان. 
 
وأضاف التقرير، أن الإصابة والتعرض للالتهابات الفموية تزيد من فرص التعرض لنزيف اللسان، والسبب فيها العدوي الفطرية،  ويزداد هذه الالتهابات عند  حديثي الولادة، والأشخاص الذين يعانون من الامراض المناعية، وكثيري تناول المضادات الحيوية.
 
وأكد التقرير أن الأشخاص المصابون بهربس الفم يزداد فرص تعرضهم للإصابة بنزيف اللسان، والهربس يعد من الأمراض المعدية التي يجب البحث عن أفضل طرق العلاج بشكل سريع، والسبب فيها الإجهاد الشديد والتعرض للتغيرات الهرمونية.
 

تقرحات الفم

التغيرات الهرمونية

الهربس

نزيف اللسان

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