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نيابة السويس تقرر حبس عاطل تسبب فى إصابة لسان حماته بجرح قطعى

الخميس، 14 يونيو 2018 12:39 م
نيابة السويس تقرر حبس عاطل تسبب فى إصابة لسان حماته بجرح قطعى حبس - ارشيفية
السويس- سيد نون
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قررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، حبس " عبدالغفار . ع " 35 عام، عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في حدوث جرح قطعي بلسان والدة زوجته، والاعتداء على زوجته بالضرب، وإصابتها بجروح مختلفة في الجسد.
 
تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارا من نقطة مستشفى السويس العام، بوصول سيدة ونجلتها مصابين فى أماكن مختلفة بالجسد.
 
وأكد التقرير الطبي، أن السيدة " زينب " 63 عام، تسبب الاعتداء عليها في اصطدام وجهها بالحائط وعلى الأرض، مما تسبب فى حدوث جرح قطعي بلسانها بسبب اصطدام أسنانها بلسانها، وان نجلتها " س . م " مصابة بجروج قطعيه بالرأس والجسد وكدمات بالوجه.
 
وذكر فى المحضر المحرر، أن " عبدالغفار . ع " 35 عام عاطل اعتدى على زوجته و والدة زوجته، داخل منزلهما بحي الجناين بسبب خلافات أسرية.
 

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