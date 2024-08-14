وزير التعليم: تنسيق مع "الاتصالات" لتدريس "البرمجيات" العام بعد القادم

كشف محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، عن التنسيق مع وزارة الاتصالات فيما يخص تدريس مادة البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وبدء تدريس هذه المادة بدءًا من العام الدراسى بعد القادم.

وقال وزير التعليم في مؤتمر صحفى ردًا على "اليوم السابع"، هناك ترتيبات تدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي الذى يعتبر أحد أفرع مادة البرمجيات التي ستكون مستقبل العالم كله.

حول حل مشكلة الكثافات الطلابية في الفصول خلال السنوات المقبلة، قال: "ننسق مع الأبنية التعليمية لحل هذه المشكلة فيما يخص السنوات القادمة".