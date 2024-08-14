5 مواد أساسية بكل شعبة بمقترح نظام الثانوية العامة الجديد.. إنفوجراف

نستعرض فى الإنفوجراف التالي، مقترح المواد الدراسية المقررة على طلاب الثانوية العامة بعد إعادة هيكلتها، وفق الشعب الثلاثة " أدبى ـ علمى علوم ـ علمى رياضة" كالتالى:
5 مواد أساسية بكل شعبة بمقترح نظام الثانوية العامة الجديد بعد هيكلتها
شعبة علمى علوم يدرس الطلاب مواد:
ـ اللغة العربية من 80 درجة .
ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.
ـ الالأحياء من 60 درجة .
ـ الفيزياء من 60 درجة.
الكيمياء من 60 درجة.
ـ المجموع من 320 درجة.
مواد شعبة علمى رياضيات يدرس الطلاب:
ـ اللغة العربية 80 درجة.
ـ مادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة
ـ مادة الرياضيات 60 درجة.
ـ مادتى الكيمياء 60 درجة.
ـ مادة الفيزياء 60 درجة.
ـ المجموع الكلى سيكون من 320 درجة.
مواد الشعبة الأدبية:
ـ اللغة العربية 80 درجة.
ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.
ـ مادة التاريخ 60 درجة.
ـ مادة الجغرافيا 60 درجة.
ـ مادة الإحصاء 60 درجة.
ـ المجموع الكلى 320 درجة.
ـ توجد مواد أخرى غير مضافة للمجموع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة