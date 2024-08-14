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5 مواد أساسية بكل شعبة بمقترح نظام الثانوية العامة الجديد.. إنفوجراف

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 02:35 م
5 مواد أساسية بكل شعبة بمقترح نظام الثانوية العامة الجديد.. إنفوجراف مقترح نظام الثانوية العامة الجديد
كتب محمود طه حسين

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نستعرض فى الإنفوجراف التالي، مقترح المواد الدراسية المقررة على طلاب الثانوية العامة بعد إعادة هيكلتها، وفق الشعب الثلاثة " أدبى ـ علمى علوم ـ علمى رياضة" كالتالى:

5 مواد أساسية بكل شعبة بمقترح نظام الثانوية العامة الجديد بعد هيكلتها
5 مواد أساسية بكل شعبة بمقترح نظام الثانوية العامة الجديد بعد هيكلتها

شعبة علمى علوم يدرس الطلاب مواد:
 

ـ اللغة العربية من 80 درجة .
ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.
ـ الالأحياء من 60 درجة .
ـ الفيزياء من 60 درجة.
الكيمياء من 60 درجة.
ـ المجموع من 320 درجة.

مواد شعبة علمى رياضيات يدرس الطلاب:
 

ـ اللغة العربية 80 درجة.
ـ مادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة
ـ مادة الرياضيات 60 درجة.
ـ مادتى الكيمياء 60 درجة.
ـ مادة الفيزياء 60 درجة.
ـ  المجموع الكلى سيكون من 320 درجة.

مواد الشعبة الأدبية:
 

ـ اللغة العربية 80 درجة.
ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.
ـ مادة التاريخ 60 درجة.
ـ مادة الجغرافيا 60 درجة.
ـ مادة الإحصاء 60 درجة.
ـ المجموع الكلى 320 درجة.
ـ توجد مواد أخرى غير مضافة للمجموع.

 






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