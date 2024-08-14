5 مواد أساسية بكل شعبة بمقترح نظام الثانوية العامة الجديد.. إنفوجراف

كتب محمود طه حسين

نستعرض فى الإنفوجراف التالي، مقترح المواد الدراسية المقررة على طلاب الثانوية العامة بعد إعادة هيكلتها، وفق الشعب الثلاثة " أدبى ـ علمى علوم ـ علمى رياضة" كالتالى:



5 مواد أساسية بكل شعبة بمقترح نظام الثانوية العامة الجديد بعد هيكلتها

شعبة علمى علوم يدرس الطلاب مواد:



ـ اللغة العربية من 80 درجة .

ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.

ـ الالأحياء من 60 درجة .

ـ الفيزياء من 60 درجة.

الكيمياء من 60 درجة.

ـ المجموع من 320 درجة.

مواد شعبة علمى رياضيات يدرس الطلاب:



ـ اللغة العربية 80 درجة.

ـ مادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة

ـ مادة الرياضيات 60 درجة.

ـ مادتى الكيمياء 60 درجة.

ـ مادة الفيزياء 60 درجة.

ـ المجموع الكلى سيكون من 320 درجة.

مواد الشعبة الأدبية:



ـ اللغة العربية 80 درجة.

ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.

ـ مادة التاريخ 60 درجة.

ـ مادة الجغرافيا 60 درجة.

ـ مادة الإحصاء 60 درجة.

ـ المجموع الكلى 320 درجة.

ـ توجد مواد أخرى غير مضافة للمجموع.