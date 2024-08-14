وقف رئيس وحدة محلية وجمعية الزراعية بأبو حماد بسبب بناء مخالف

الشرقية - إيمان مهنى

قرر المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، وقف رئيس الوحدة المحلية بطويحر والمشرف الفنى بالوحدة ومدير الجمعية الزراعية ببنى جرى بأبو حماد عن العمل احتياطيًا لمدة 3 أشهر أو لحين إنتهاء التحقيق، بسبب بناء هيكل خرسانى بدون تراخيص.

كان محافظ الشرقية، قد اصدر القرار رقم 3356 لسنة 2024م بوقف كلًا من "هـ.م.م" رئيس الوحدة المحلية بطويحر التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد و "ع.م.ع" مشرف فنى بالوحدة المحلية و " ح.ع.ح" مدير الجمعية الزراعية ببنى جرى التابعة لإدارة أبو حماد الزراعية، عن العمل إحتياطيًا لمده ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مده الوقف.

وذلك للإهمال والتقصير فى العمل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة تعدى المواطن " هـ.س.ش" ببناء مبنى هيكل خرسانى على مساحة 200 متر مقام من دور أرضى وقواعد وسملات وأعمدة وسقف بدون حوائط خارج الحيز العمرانى وبدون ترخيص بناحية عزبة شندى بمركز أبو حماد مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

أوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن أعمال الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى مذكرتى إدارتى المتابعة الميدانية والشئون القانونية بالمحافظة وعلى مأموريه التحقيق رقم 356 لسنة 2024 تحقيقات المحافظة.