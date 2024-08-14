محافظ الشرقية ومعاون وزير الإسكان يبحثان توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة

الشرقية - إيمان مهنى

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والمهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة إيمان محمد رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ،لبحث مد خطوط مياه من محطة ابوكبير الي المناطق المحرومة من مياه الشرب بالمدينة والقري وضمان الإستفادة من المشروع بكامل طاقته وتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين.

كما تم استعراض موقف تنفيذ محطة مياه أبو كبير والمُقامة على مساحة 4.5 فدان وتعمل بطاقة تصميمية 800 لتر / ث على مرحلتين وبتكلفة 550 مليون جنيه، للمساهمة في توفير كوب مياه نظيف لعدد 500 ألف نسمة من أهالي المدينة والوحدات المحلية بالرحمانية وطوخ وبني عياض ومنشية رضوان.

وخلال الاجتماع تم التواصل مع مسؤولى الجهات المعنية ( السكك الحديدية - الهيئة العامه للطرق والكباري ) لمنح التصاريح اللازمة للجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى للبدء في تنفيذ خط مياه لخدمة أهالي قرية الغابة ، وكذلك تنفيذ أعمال إنشاء عداية دفع أسفل الطريق الأسفلتي بطريق أبو كبير / فاقوس لتنفيذ خط مياه شرب لتغذية الوحدة المحلية بالحصوه وأولاد موسي لضمان وصول المياه لأهالي مركز ومدينة أبو كبير .

ومن جانبه أوضح معاون وزير الإسكان أن الوزارة تسعى إلى تذليل كافه العقبات أمام تنفيذ محطات أو شبكات تنقية مياه الشرب لضمان وصول مياه شرب نظيفة لكافة المناطق باعتبار أن المياه النظيفة تعتبر حقًا من حقوق المواطنين.