وزير الهجرة الكندى: نبحث إلغاء جنسية مواطن مشتبه بانضمامه إلى داعش

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قال وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستنظر في إلغاء جنسية رجل من تورنتو متهم بالتخطيط لهجوم إرهابي لصالح تنظيم داعش.



وقال ميلر - للصحفيين اليوم - إنه بدأ "عملاً أوليًا" لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإلغاء الجنسية الكندية للمشتبه به.



وتم القبض على أحمد فؤاد مصطفى الديدي (62 عامًا) في فندق بشمال تورنتو في 28 يوليو بينما كان هو وابنه يخططان لهجوم في المدينة.



وبالإضافة إلى اتهامه بالمؤامرة المزعومة في تورنتو، اتهم الديدي بالاعتداء المشدد الذي قالت الشرطة الملكية الكندية إنه ارتكب خارج البلاد في عام 2015.



وعلى الرغم من أن الشرطة قالت إن الديدي مواطن كندي، إلا أن الحكومة يمكنها إلغاء جنسية أولئك الذين تحايلوا وكذبوا بشأن ماضيهم عندما هاجروا إلى كندا.



وعلى موقعها الإلكتروني، تصفها الحكومة بأنها "أداة مهمة للحفاظ على سلامة المواطنة الكندية".