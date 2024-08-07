اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أغسطس 2024 11:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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النمسا: اعتقال إرهابيين من داعش بفيينا خططا لهجوم على حفل لمطربة أمريكية

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 10:25 م
النمسا: اعتقال إرهابيين من داعش بفيينا خططا لهجوم على حفل لمطربة أمريكية الشرطة النمساوية
أ ش أ

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اعتقلت الشرطة النمساوية اثنين من أصول مقدونية ومنتمين لتنظيم داعش الارهابي بتهمة التخطيط لهجوم على حفل فني كبير لنجمة أمريكية في فيينا .


وأفاد بيان للشرطة النمساوية اليوم الأربعاء بأنه تم القبض على شخصين بتهمة التخطيط لهجمات في أحداث فنية؛ حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية لحفلات المطربة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت في فيينا.


من جانبه، قال مدير الأمن العام في النمسا فرانز روف - في مؤتمر صحفي اليوم - إن مواطنا نمساويا- من أصل مقدوني- يبلغ من العمر 19 عاما اعتقل في بلدة تيرنيتز، لافتا إلى أن الشاب "أصبح متطرفاً على الإنترنت خلال الأشهر الأخيرة".


وقال روف إن الشاب أدى "قسم الولاء" لزعيم تنظيم داعش، مطلع يوليو الماضي، موضحا أن عملية الاعتقال في تيرنيتز شملت عملية واسعة النطاق للشرطة استمرت ساعات، وقامت القوات الخاصة بتفتيش منزل المتهم ومصادرة متعلقاته .


وأضاف أن جرى اليوم وضع "الأصفاد" على مشتبه به ثانٍ في فيينا؛ حيث يشتبه في أن الثنائي التقيا عبر الإنترنت وتطرفا، وقبل بضعة أسابيع تعهدا بالولاء لـ تنظيم داعش الإرهابي وزعيمه.







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