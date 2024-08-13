محافظ قنا يوافق على خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العام إلى 248 درجة

قنا صابر سعيد

وافق الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، علي تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 258 درجة إلى 248 درجة للعام الدراسي 2024 / 2025، بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية العامه والفنية في ضوء دراسة الوضع الراهن للقبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية، وذلك عقب فحص الأماكن الشاغرة في ضوء معدلات النجاح ونسب القبول بالمرحلة الأولي.

كما وافق محافظ قنا، علي خفض تنسيق التعليم الثانوي التجاري بنين وبنات نظام الثلاث سنوات بحد أدنى 235 درجة ماعدا فصول السليمات التجارية المشتركة شرط الحصول على الإعدادية من إدارة أبو تشت فقط بحد أدنى 225 درجة و 220 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري (بنين وبنات ) ماعدا فصول السليمات التجارية المشتركة شرط الحصول على الإعدادية من إدارة أبو تشت فقط بحد أدنى 210 درجات.

وأعرب محافظ قنا عن تمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب فى العام الدراسي الجديد وإحراز المراكز الأولى في المراحل التعليمية المختلفة.