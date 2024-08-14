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تنسيق المرحلة الأولى 2024.. إتاحة تعديل الرغبات لطلاب الثانوية العامة

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 04:00 ص
تنسيق المرحلة الأولى 2024.. إتاحة تعديل الرغبات لطلاب الثانوية العامة موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أكد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، أن عدد الرغبات المتاحة للطالب على موقع التنسيق الإلكترونى يبلغ 75 رغبة، وأن نظام موقع التنسيق لن يقبل حفظ بيانات الطالب قبل الانتهاء من تسجيل 75 رغبة.

وأكد مكتب التنسيق على إتاحة تعديل الرغبات بعد تسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى وذلك على مدار الجدول الزمنى المحدد لتنسيق المرحلة الأولى والذى من المقرر أن ينتهى يوم الجمعة المقبلة 16 أغسطس الجارى.

وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.

 







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