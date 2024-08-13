اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 06:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى يعتمد خطة تقليل المواد الإجبارية بالثانوية

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 05:12 م
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى يعتمد خطة تقليل المواد الإجبارية بالثانوية طلاب الثانوية العامة
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن ⁠المجلس للتعليم قبل الجامعى، اعتمد الخطة الجديدة التي تقلل من عدد المواد الاجبارية في المرحلة الثانوية وفقا للنظم العالمية، موضحة أن التفاصيل ستعلن في المؤتمر الصحفي المقرر عقده غدا الأربعاء.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي وافق على إعادة هيكلة الثانوية العامة ومواكبتها للنظم العالمية ، مشددة على أن ⁠المجلس الاعلى للتعليم ما قبل الجامعي يضم علماء وخبراء وأساتذة جامعة متخصصين - منهم ا د مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ا د سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة ا د إيمان هريدي عميدة كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة والدكتورة أمل سويدان رئيسة لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الاعلى للجامعات وأيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف وممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والاستثمار والصناعة والعمل.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يبلغ فيها عدد المواد الاجبارية في المرحلة الثانوية  32 مادة ، كما أن ⁠الخطة تتضمن تقليل عدد المواد وفقا للنظم الدولية.

 

وكان مصدر حكومي، كشف لقناة "إكسترا نيوز"، عن عقد مؤتمر صحفي غدا، الأربعاء، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم لإعلان حلول لتحديات التعليم ما قبل الجامعي.

 







وزارة التربية والتعليم

هيكل الثانوية العامة

إعادة هيكلة الثانوية العامة

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لإعلان حلول الكثافة الطلابية

طرق جديدة لجذ الطلاب بالمدارس

كثافة بعض الفصول الدراسية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة