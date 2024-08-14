محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الدورات التدريبية بمركز سقارة

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من العاملين بإدارات وقطاعات المحافظة من أوائل الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال عام 2023-2024، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وذلك في إطار جهود الدولة فى تأهيل ورفع كفاءة العاملين وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيق إستراتيجية مصر 2030.

وكرم محافظ كفرالشيخ، السيد بسيوني يوسف الدسوقي، أخصائي تدريب بمركز استدامة، حاصل على مركز الأول بدورة دليل الأيزو لضمان جودة مراكز التدريب، ويوسف عبد الرحمن عبد الحليم يوسف، رئيس قرية الزعفران بالحامول، حاصل على المركز الأول بدورة تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة، وليلي يحيى حسن دراز، مدير نظم معلومات دسوق، حاصلة على المركز الأول بدورة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكولات والإتيكيت والمراسم، وعلي محمد أمين محمد علي، نائب رئيس مدينة بيلا، حاصل على المركز الثالث بدورة تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية، وإيناس محمد لمعي حسن محمد سعد، وكيل المتغيرات المكانية بدسوق، حاصلة على المركز الثالث بدورة برنامج الاوتوكاد للرسم الهندسي، وسعد حمودة سعد محمد، رئيس قرية برية لاصفير، حاصل على المركز الثالث بدورة تنمية مهارات القيادات فى مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية، وإلهام عبده مرسي الرفاعي، مدير الإيرادات بمدينة مطوبس، حاصلة على المركز الأول بدورة المرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة، وأحمد أمين إبراهيم أحمد، باحث بمكتب محافظ كفرالشيخ، حاصل على المركز الثالث بدورة قواعد اللغة العربية واستخدامها في رفع كفاءة المخاطبات والتقارير من حيث الصياغة وسلامة اللغة.

وكرم محافظ كفر الشيخ، محمد شاكر شحاته عثمان، مدير إدارة الاستثمار بالديوان العام، حاصل على المركز الأول بدورة الأنظمة الاستثمارية المتاحة فى مصر، ومنى إبراهيم سعد زغلول، مدير إدارة مشروع بدسوق، حاصلة على المركز الثاني بدورة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمبادرة مشروعك، وأحمد إسماعيل السيد محمد، مدير المجالس المحلية بالديوان العام، حاصل على المركز الثاني بدورة احترافية إدارات الاجتماعات الحكومية، وعمرو محمد حلمي سليمان، رئيس قسم التعاقدات بالموارد البشرية بدسوق، حاصل على المركز الثالث دورة دور الولاء الوظيفي والانتماء والسعادة الوظيفية فى زيادة الإنتاجية المؤسسية، وفرج شحاتة أحمد عمر عيسى، نائب مركز ومدينة مصيف بلطيم، حاصل على المركز الأول دورة تنمية مهارات القيادات فى مجال تطوير الادارة المحلية، وأحمد محمد عبدالعليم عبدالخالق، مدير مكتب نائب محافظ كفرالشيخ، حاصل على المركز الأول بدورة تأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين (مكين)، ومحمد أحمد مبارك علي مبارك، مدير عام الإيرادات بالديوان العام، حاصل على المركز السابع بدورة إعداد قادة المستقبل الجزء الثاني، وهاني مصطفى عبدالرحمن، مدير إدارة الموارد البشرية بالديوان العام، ومحمد أحمد الهواري، رئيس قسم عمليات التدريب بمركز استدامة، وهالة محمد عبداللطيف، مسئول قسم عمليات التدريب بمركز استدامة.



المكرمون



تكريم المتميزين بديوان محافظة كفر الشيخ



تكريم محافظ كفر الشيخ لأحمد أمين لتميزه