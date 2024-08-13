اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 05:58 م
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محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك الأضاحى للأسر الأولى بالرعاية بالمراكز

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 05:06 م
محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك الأضاحى للأسر الأولى بالرعاية بالمراكز جانب من التسليم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، توزيع 2 طن لحوم صكوك الأوقاف للأضاحي، تسلمتها مديرية التضامن الإجتماعي من مديرية الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأهالي، وتحقيق التكافل الإجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف.

أكد محافظ كفر الشيخ، حرص الدولة على تقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال التكافل والرعاية الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.







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