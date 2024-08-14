محافظ القاهرة يبحث التعاون مع رئيس البنك الأهلى المصرى

كتب سيد الخلفاوى

التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لبحث سبل التعاون بين المحافظة والبنك في مجال المشاركة المجتمعية فى جهود التنمية في مختلف المجالات بمحافظة القاهرة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة على حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع البنك الأهلى المصرى باعتباره أحد البنوك الوطنية العريقة وله العديد من الإسهامات فى أعمال التطوير التى تمت بالعاصمة .

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

وفى سياق آخر أكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة أن هناك متابعة مستمرة بصورة يومية لشركات النظافة العاملة بالعاصمة، وجهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة لرفع المخلفات والقمامة، وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بما يحقق رضا المواطن، مشيرًا إلى أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التى توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرا لاثره الكبير على صحة المواطن والبيئة.