مرض الانسداد الرئوي المزمن وطرق العلاج .. استشاري صدر يوضح

كتبت فاطمة خليل

الانسداد الرئوي المزمن من الأمراض المزمنة الشائعة التى تسبب ضيقًا فى التنفس وسعالاً مستمرًا، لكن يمكن تخفيف الأعراض باتباع بعض النصائح نتعرف عليها في السطور التالية.

قال الدكتور رضا إبراهيم، استشاري الصدر والحساسية ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا، إن مرض الانسداد الرئوي المزمن يتسبب في صعوبة التنفس بسبب تلف الرئتين، مضيفًا أن التدخين هو المسبب الرئيسي لمرض الانسداد الرئوي المزمن وكذلك التلوث والتعرض لدخان السجائر.

وأوضح أن أبرز أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن صعوبة في التنفس تزداد سوءا مع مرور الوقت، وكذلك السعال المزمن الذى قد يكون جافًا أو منتجًا للبلغم، خاصة في الصباح الباكر علاوة على صوت صفير عند التنفس والشعور بضيق في الصدر والإرهاق.

وأشار استشاري أمراض الصدر إلى أنه لا يوجد علاج لهذا المرض لكن يمكن السيطرة على أعراض الانسداد الرئوي وتحسين نوعية الحياة من خلال الإقلاع عن التدخين وبعض الأدوية: مثل موسعات الشعب الهوائية وكذلك العلاج بالأكسجين: للأشخاص الذين يعانون من نقص الأكسجين في الدم والتأهيل الرئوي لتعلم كيفية التنفس بشكل أفضل وإدارة الأعراض.

وشدد الدكتور رضا ابراهيم على ضرورة الإقلاع عن التدخين وعدم التعرض لدخان السجائر من الاخرين للوقاية من الانسداد الرئوي المزمن وكذلك لتخفيف أعراض المرض، مع ضرورة تعزيز المناعة بتناول نظام غذائي صحي يتضمن بعض الأطعمة مثل: الخضروات والفواكه الطازجة واتباع قواعد النظافة الشخصية.